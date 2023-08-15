В Минпромторге ожидают постепенного роста качества отечественных контактных линз

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Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что министерство ожидает постепенного роста качества российских контактных линз.
РИА Новости пишет, что в первом квартале 2023 года объёмы производства контактных линз в России выросли на 10,5%. Василий Осьмаков отметил, что на отечественного производителя стали обращать внимание, а качество российских линз постепенно будет расти.
Сейчас в России 9 производителей контактных линз. В их числе и те, кто поставляет продукцию в страны ближнего зарубежья, — к примеру, «Фирма Конкор».
Ранее российское Министерство промышленности и торговли заявило о готовности включить контактные линзы в списки для параллельного импорта, если на рынке образуется их дефицит.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Johnson & Johnson, владеющая такими брендами контактных линз, как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начала уведомлять своих российских контрагентов о перебоях с поставками импортной продукции. В результате стоимость линз в некоторых салонах оптики выросла едва ли не в полтора раза, а на рынке начал образовываться их дефицит.
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Сейчас в России 9 производителей контактных линз. В их числе и те, кто поставляет продукцию в страны ближнего зарубежья, — к примеру, «Фирма Конкор».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Johnson & Johnson, владеющая такими брендами контактных линз, как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начала уведомлять своих российских контрагентов о перебоях с поставками импортной продукции. В результате стоимость линз в некоторых салонах оптики выросла едва ли не в полтора раза, а на рынке начал образовываться их дефицит.
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Мария Фирсова