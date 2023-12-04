В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза

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Цена поездки на такси в столице утром после сильнейшего снегопада выросла в 1,5-2 раза.
«МК» пишет, что вместо 700-1000 рублей на поездку приходилось платить до 1800 рублей, а для некоторых маршрутов - до 2200 тысяч рублей примерно за 40-50 минут пути.
О повышении цен на такси в 1,5–2 раза из-за погодных условий сообщалось 27 ноября. Один из таксистов говорил РЕН ТВ, что 60% водителей такси в такую погоду не выходят на работу.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал москвичей об обильном снегопаде, который можно застать раз в 40 лет.
Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов. Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета.21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.
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О повышении цен на такси в 1,5–2 раза из-за погодных условий сообщалось 27 ноября. Один из таксистов говорил РЕН ТВ, что 60% водителей такси в такую погоду не выходят на работу.
Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов. Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета.21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.
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Мария Фирсова