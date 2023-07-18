В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье

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По данным Росреестра, на вторичном рынке столицы всего за месяц зарегистрировали 15,74 тысяч сделок. Это стало максимальным показателем для июня за все 15 лет наблюдений.
В июне 2022 года на 89,4% было меньше заключено сделок, пишет МК.
Ранее сообщалось, что в большинстве крупных городах России вторичное жильё за первое полугодие подорожало в среднем на 4,9%.
Наибольший рост цены продемонстрировали в Кирове, где подорожание было зафиксировано на четверть с января. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге стоимость на такую недвижимость упала на 3,6%, в Ленобласти – на 0,3%.
Как передают «Дни.ру», в Москве с начала года цены почти не изменились, а в Подмосковье вторичная недвижимость подорожала на 5,3%.
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Ранее сообщалось, что в большинстве крупных городах России вторичное жильё за первое полугодие подорожало в среднем на 4,9%.
Как передают «Дни.ру», в Москве с начала года цены почти не изменились, а в Подмосковье вторичная недвижимость подорожала на 5,3%.
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Мария Фирсова