В Москве рекордно вырос спрос на вторичное жилье

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на репчатый лук снизятся в ближайшее время, после сбора урожая. О том, почему цена на лук падает в летний период, рассказал «Радио 1» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов.