В Москве средняя цена вторичного жилья выросла на 2 млн рублей за месяц

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Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.
Такие данные приводит «Авито Недвижимость». С результатами исследования ознакомились «Известия».
Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).
Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
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Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
«В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за 1 кв. м выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами», —сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.После того как Центробанк поднял ключевую ставку, банки начали ухудшать условия по ипотеке. Накануне Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%. Эксперты говорят, что аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека. Так, например, арендовать квартиру в Москве можно за 50 тысяч рублей, а за ипотеку в новостройке придётся платить 68 тысяч, на вторичном жилье — около 110 тысяч рублей. Член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радио 1», как рассчитать выгодный вариант.
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Мария Фирсова