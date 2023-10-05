В «Опоре России» объяснили, почему российские бренды стоят дороже иностранных

Фото: IStock/wikoski
В 2023 году в Россию пришли 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это рекорд с 2019 года. На рынок выходят в основном турецкие продавцы одежды и обуви.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников отметил, что многим зарубежным брендам выгодно работать на экспорт, потому что для них действуют налоговые послабления. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что этот фактор позволяет зарубежным компаниям продавать свои товары иногда дешевле, чем могут себе позволить российские бренды.
Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах
Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре
Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
«Если у нас налоговая нагрузка больше 38, а в некоторых случаях – больше 50 процентов, то для китайских или турецких экспортеров эта нагрузка составляет около 20 процентов. Кроме того, в Китае есть прямое субсидирование экспорта до 10 процентов от суммы экспорта. То есть компании получают деньги на свое развитие», — сказал Пищальников.
«У нас идет рост зарплат, стабильно растет стоимость энергоресурсов, логистики, в том числе из-за роста цен на дизельное топливо. Поэтому с тем уровнем, который есть, себестоимость продукта всегда будет расти», — добавил Пищальников.Читайте также:
Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах
Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре
Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году
Екатерина Шмакова