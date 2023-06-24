В Подмосковье объекты торговли продолжают работать, запасов достаточно

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«Товарных запасов достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым. Мы просим сохранять спокойствие, о любых изменениях мы будем сообщать оперативно», - сообщил Георгий Филимонов.
Ранее Андрей Воробьёв призвал не поддаваться провокациям во время режима КТО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что вся страна должна работать на одну задачу, быть вместе и не поддаваться на провокации, чтобы не допустить разлома внутри государства и народа
Андрей Воробьев подчеркнул, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести».