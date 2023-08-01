В Подмосковье откроют около 500 точек продажи бахчевых

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области будет работать около 500 мест продажи бахчевых культур. Сезон продажи арбузов и дынь стартует в регионе в начале августа и продлится до конца октября, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Купить бахчевые можно также в сетевых супермаркетах. Нестационарные точки продаж для удобства покупателей отмечены на Яндекс.Картах. В основном в регионе продают арбузы из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана.
Стоимость арбуза в этом году варьируется от 24 до 57 рублей за килограмм, а дыни – от 90 рублей за килограмм.
Покупать спелый и безопасный продукт нужно в специализированных центрах, а также официальных городским торговых точках, где вся продукция сертифицирована.
Дома арбуз или дыню необходимо обработать специальным средством для мытья овощей и фруктов, а затем ополоснуть кипяченой водой.
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Дома арбуз или дыню необходимо обработать специальным средством для мытья овощей и фруктов, а затем ополоснуть кипяченой водой.
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Лора Луганская