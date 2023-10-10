В Подмосковье предотвратили продажу 60 кг фальсифицированного сливочного масла

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Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области выявили в сентябре два случая фальсификации молочной продукции. В свободную реализацию не допустили 56 кг сливочного масла неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
О нарушениях проинформировали федеральные органы исполнительной власти.
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Лора Луганская