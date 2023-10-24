В Подмосковье запретили продажу 18 тонн кондитерской продукции

Фото: Istockphoto / VLG
В Подмосковье за девять месяцев 2023 года сняли с продажи семь партий кондитерских изделий массой более 18 тонн. Такие данные привели в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Всего за три квартала текущего года были исследованы 577 проб хлебобулочных изделий и 815 проб кондитерских изделий. При этом отмечается, что в проверенной продукции не нашли таких токсичных элементов как мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды и микотоксины.
Читайте также:
Профессор Мельцер рассказал об опасностях воды из колодцев и скважин
В Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырёх человек
Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя
Лора Луганская