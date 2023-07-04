В поисковом отряде «ЛизаАлерт» раскрыли план действий для тех, кто потерялся в лесу

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Часто из-за слишком сильной уверенности в собственных знаниях территории или в умении ориентироваться на открытой местности люди пренебрегают правилами безопасности и теряются в лесах. План действий для человека, который оказался в столь тяжёлой ситуации, раскрыла «Радио 1» руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер.
Она напомнила, что местность может измениться из-за природных катаклизмов, а состояние человека может резко ухудшиться из-за жары или полученной в лесу травмы. Поэтому важно соблюдать правила, которые позволят увеличить шансы найти потерявшегося человека.
1) Оповестите близких. Необходимо рассказать родным или друзьям, куда вы собираетесь идти, в какое время планируете вернуться, раскрыть маршрут хотя бы в общих чертах.
2) Соберите рюкзак. При сборах в лес важно иметь при себе полностью заряженный телефон, портативную зарядку, провода для смартфона, воду, легкий перекус (который поможет быстро восстановить силы, но не займёт много места: орехи, шоколадки и другие продукты, содержащие в себе много энергии), спички или зажигалку.
3) Наденьте яркую одежду.
4) Разожгите костёр. С одной стороны, пламя поможет вам согреться ночью, с другой стороны, благодаря дыму и огню гораздо проще вычислить местоположение человека. В частности, костёр помогает сократить поиски спасателям, использующим вертолёты или беспилотники*.
5) Оставайтесь на месте.
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1) Оповестите близких. Необходимо рассказать родным или друзьям, куда вы собираетесь идти, в какое время планируете вернуться, раскрыть маршрут хотя бы в общих чертах.
«Если в указанное время человек не возвращается, то нужно позвонить спасателям и сообщить об этом. Есть некоторое заблуждение, что необходимо ждать три дня или ещё какое-то долгое время. Нет! Нужно позвонить в 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», – подчеркнула Кеслер.
2) Соберите рюкзак. При сборах в лес важно иметь при себе полностью заряженный телефон, портативную зарядку, провода для смартфона, воду, легкий перекус (который поможет быстро восстановить силы, но не займёт много места: орехи, шоколадки и другие продукты, содержащие в себе много энергии), спички или зажигалку.
3) Наденьте яркую одежду.
«Это позволяет увидеть человека в лесу, потому что цвет будет отличаться от зелени. Камуфляж не нужно надевать. Человека в яркой одежде намного проще увидеть. Можно использовать обычные сигнальные жилетки. Они недорогие», – добавила эксперт.
4) Разожгите костёр. С одной стороны, пламя поможет вам согреться ночью, с другой стороны, благодаря дыму и огню гораздо проще вычислить местоположение человека. В частности, костёр помогает сократить поиски спасателям, использующим вертолёты или беспилотники*.
5) Оставайтесь на месте.
«Когда вы потерялись, то не нужно уходить с места. Оставайтесь на той же территории, сообщите в 112 о том, что вы потерялись и ждите помощи», – заключила собеседник «Радио 1».
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Андрей Гаврилов