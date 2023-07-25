В Польше ингредиенты в продуктах начали менять на дешёвые аналоги

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Покупка продуктов питания сильно бьёт по карманам поляков. Вместе с этим на фоне роста цен, производители продуктов занялись скимпфляцией – заменой дорогих и качественных ингредиентов на дешёвые аналоги.
INN Poland пишет, что к росту цен и уменьшению объёма упаковок жители Польши привыкли. Но скимпфляция стала для них новым явлением. Производители проводят замену ингредиентов осознанно. При этом цены на товары остаются прежними. Например, некоторые производители в 2 раза сократили количество оливкового масла в бутербродных пастах и соусах, но об изменениях не сообщили. Другие производители уменьшили размер салфеток и полотенец.
Также на полках магазинов всё чаще встречается упаковки молока объемом 0,9 литра: стандартный литровый объём изменился, но цена товара осталась прежней.
Специалисты выяснили, что польские производители осознанно занимаются и даунсайзингом: они занижают граммовки продуктов, которые пользуются популярностью. Речь идет о нескольких сотнях позиций, которые стали весить на 10-30% меньше, чем пару лет назад.
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Также на полках магазинов всё чаще встречается упаковки молока объемом 0,9 литра: стандартный литровый объём изменился, но цена товара осталась прежней.
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Мария Фирсова