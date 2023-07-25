В Польше ингредиенты в продуктах начали менять на дешёвые аналоги

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство Японии может запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л.