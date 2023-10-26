В РФ доля контрафактного автомобильного масла достигает 30–50%

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Отечественный рынок заполнен контрафактным автомобильным маслом.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. Член правления организации Илья Плисов оценивает долю поддельного продукта в 30–50%.
Моторные масла вошли в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, в их числе популярные марки Castrol, Shell, Total, но параллельного импорта масел в больших объёмах нет.
На складах импортеров не было запасов масла на несколько лет, и это означает, что запасы давно истощились.
В сети станций техобслуживания Fit Service согласны с оценкой Союза автосервисов. В 2000–2021 годах доля поддельного моторного масла на рынке достигала 10–15%, а с начала 2022 года взлетела до 30%, сообщает директор сети Татьяна Овчинникова.
В 2021-м популярностью пользовались марки Mobil, Toyota, Castrol, NGN, Shell, BARDAHL и Liqui Moly. Их и сейчас можно встретить в магазинах, но гарантировать качество никто не может.
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Моторные масла вошли в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, в их числе популярные марки Castrol, Shell, Total, но параллельного импорта масел в больших объёмах нет.
В сети станций техобслуживания Fit Service согласны с оценкой Союза автосервисов. В 2000–2021 годах доля поддельного моторного масла на рынке достигала 10–15%, а с начала 2022 года взлетела до 30%, сообщает директор сети Татьяна Овчинникова.
В 2021-м популярностью пользовались марки Mobil, Toyota, Castrol, NGN, Shell, BARDAHL и Liqui Moly. Их и сейчас можно встретить в магазинах, но гарантировать качество никто не может.
«Владельцы марок, которые ушли с рынка, не предъявляют никаких претензий, потому что им это неинтересно. В результате получается, что те, кто должен заботиться об отсутствии контрафакта на рынке, пропали», —сообщает Илья Плисов.Читайте также:
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Мария Фирсова