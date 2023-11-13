В РФ увеличились онлайн-продажи валенок

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В пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.
Отмечается, что лидерами по производству валенок в России являются Ярославская и Нижегородская области, а также республика Татарстан.
Вместе с тем, уточняется, что, несмотря на рост продаж цены на этот тип обуви не увеличились, а в некоторых случаях наблюдается даже снижение стоимости.
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«86% продаж валенок в 2023 году пришлось на розничные каналы, но наблюдается тенденция к существенному «перетеканию» продаж в онлайн. Онлайн-продажи валенок за 9 месяцев 2023 года выросли на 43%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала в беседе с Газета.ру руководитель товарной группы оператора «Честного знака» Анна Петрушина.
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Мелисса Тимофеева