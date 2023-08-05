В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать картофель

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Чтобы выбрать хороший картофель, необходимо обращать внимание на цвет, форму, запах и размер плодов. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
Стоит покупать картофель среднего размера, именно в нём содержится необходимое количество полезных веществ.
Кроме того, следует избегать плодов с повреждениями и глиняными комочками. Они должны быть твёрдыми, без тёмных и зелёных пятен и наростов. Если все-таки попался клубень с зеленью, её стоит срезать, поскольку там содержится опасное вещество.
В Роскачестве порекомендовали хранить картошку дома в сухих и тёмных помещениях, с температурой воздуха не выше 4-5 градусов.
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Кроме того, следует избегать плодов с повреждениями и глиняными комочками. Они должны быть твёрдыми, без тёмных и зелёных пятен и наростов. Если все-таки попался клубень с зеленью, её стоит срезать, поскольку там содержится опасное вещество.
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Анастасия Чинкова