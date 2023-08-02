В России аренда жилья становится выгоднее ипотеки

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО
Аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека.
Об этом сообщают эксперты ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».
В среднем по России доля арендного платежа в ежемесячном доходе семьи из двух человек равняется 19%. Показатель по ипотечным новостройкам достигает 22%, а по готовому жилью составляет 24%. При этом средняя ежемесячная арендная плата стала меньше ипотечной на 4760 рублей за новостройки и на 7323 рубля — за вторичное жильё.
Наиболее значительный разрыв в арендной и ипотечной выплатах оказался в Москве: 50 тысяч рублей за съёмное жилье, 68 тысяч за новостройку и 110 тысяч за вторичное жильё.
Наименьшая разница между выплатой за новую ипотечную квартиру и за платёж по аренде была зафиксирована в Воронеже — 3977 рублей.
Ранее сообщалось, что спрос на недвижимость в столичных новостройках вырос на 6,4% за июнь. Отмечается, что по итогам месяца в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс. сделок с заключением ДДУ, а средняя цена квартиры составила 16 млн рублей.69,9% от всех купленных квартир в новостройках в «старой» Москве было приобретено в ипотеку. В то же время, в московском районе Лефортово ввели в эксплуатацию новостройку на 102 квартиры по программе реновации.
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В среднем по России доля арендного платежа в ежемесячном доходе семьи из двух человек равняется 19%. Показатель по ипотечным новостройкам достигает 22%, а по готовому жилью составляет 24%. При этом средняя ежемесячная арендная плата стала меньше ипотечной на 4760 рублей за новостройки и на 7323 рубля — за вторичное жильё.
Наименьшая разница между выплатой за новую ипотечную квартиру и за платёж по аренде была зафиксирована в Воронеже — 3977 рублей.
Ранее сообщалось, что спрос на недвижимость в столичных новостройках вырос на 6,4% за июнь. Отмечается, что по итогам месяца в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс. сделок с заключением ДДУ, а средняя цена квартиры составила 16 млн рублей.69,9% от всех купленных квартир в новостройках в «старой» Москве было приобретено в ипотеку. В то же время, в московском районе Лефортово ввели в эксплуатацию новостройку на 102 квартиры по программе реновации.
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Мария Фирсова