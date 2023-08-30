В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям

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42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.
«Известия», ссылаясь на экспертов автомобильного маркетплейса FRESH, пишут, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.
В 2022 году пользователь данных сервисов совершал в среднем 6,9 поездки ежемесячно, а в 2023 — уже 7,5.
Эксперты предполагают, что россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за отсутствия парковочных мест в мегаполисах и роста цен на топливо. Поездка на арендованной машине часто обходится дешевле, чем на личном автомобиле.
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Мария Фирсова