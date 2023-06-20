В России цены на авиабилеты эконом-класса достигли максимума с 2000 года

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Стоимость перелёта эконом-классом в России в мае 2023 года достигла примерно 7 тыс. рублей, это является максимумом за последние 23 года
РБК пишет, что стоимость перелета в эконом-классе по России в мае 2023 года выросла на 28% в сравнении с маем 2022 года, до 6972,36 рублей в расчёте на 1 тыс. км пути.
Это максимальная сумма с 2000 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году (6892,51 руб.).
Участники рынка считают, что внутренние перелеты не будут развиваться, если цены будут продолжать расти.
Ранее сообщалось, что в российских ресторанах начали поднимать цены. «Известия» пишут, что цены на позиции в меню российских ресторанов в июне выросли примерно на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортной продукции. По некоторым категориям рост цен доходит до 35%.
Это максимальная сумма с 2000 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году (6892,51 руб.).
Ранее сообщалось, что в российских ресторанах начали поднимать цены. «Известия» пишут, что цены на позиции в меню российских ресторанов в июне выросли примерно на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортной продукции. По некоторым категориям рост цен доходит до 35%.
Мария Фирсова