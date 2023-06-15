В России цены на телевизоры упали на 20-50%

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В Минпромторге это связывают с заменой Samsung, LG и других марок на отечественные и китайские бренды.
Причём в прошлом году из-за ухода крупных международных брендов телевизоры раскупали и без скидок. В 2023 году на сезонность наложилось перезатоваривание рынка, которой способствовали развитие отечественных и китайских брендов и параллельный импорт.
Ранее сообщалось, что Минпромторг пропишет для маркетплейсов новые нормы работы. «Известия» сообщают, что, по мнению Минпромторга, отрасль с оборотами в триллионы рублей не может оставаться без регулирования.