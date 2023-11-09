В России чай подорожает на 15–20% в будущем году

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Причиной повышения цен стали колебания курса, проблемы с логистикой и растущие издержки производства.
Ранее сообщалось, что до конца года не ожидается увеличение цен на продовольствие выше показателя инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Ведомство подсчитало, что инфляция должна составить 7,5%. Такой показатель спрогнозировал и Банк России.
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