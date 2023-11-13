В России чаще всего в залог оставляют машины марки Hyundai

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Сервис автозаймов CarMoney провёл исследование и выяснил, что россияне наиболее часто оставляют в залог машины марки Hyundai.
«В 2023 году наиболее популярным обеспечением по автозаймам оказались автомобили Hyundai. Они потеснили прежнего лидера Kia, но вместе две корейские марки всё еще составляют около 18% в общем числе автозалогов в России», — приводит Газета.ру сообщение сервиса.
За этими марками в данном рейтинге следуют Volkswagen, Toyota, Lada, а также Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.
Ранее сообщалось, что количество мошенников, предлагающих привезти автомобиль под заказ, сейчас составляет порядка четверти от общего количества объявлений в сети. Зачастую они привлекают потенциальную жертву низкими ценами. Мошенники предлагают водителям внести предоплату в 5-10%, но в процессе сумма может сильно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней.
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