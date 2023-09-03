В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен

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Таким образом к началу сентября в некоторых крупных городах объём предложения сократился на 25–30%. Ситуацию осложнит и дорожающая ипотека.
«На первичном рынке сохраняются льготные программы, ипотека на готовое жилье продолжит дорожать. Это приведет к тому, что россияне, которые планировали купить квартиру, отложат приобретение или купят новостройку с льготной ипотекой. И в том, и в другом случае им будет необходимо временное жилье, а это дополнительный рост спроса на рынке, где и так наблюдается дефицит», —сообщила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.За август средние ставки аренды однокомнатных квартир более всего выросли в Санкт-Петербурге (+2,8%), Красноярске (+2,4%), Уфе (+2,2%). Аренда двухкомнатных квартир подорожала в Уфе (+2,6%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Челябинске (+1,8%).
Ранее заместитель директора Управления аренды квартир Оксана Полякова заявила, что в 2023 году спрос арендаторов в Москве был сосредоточен во основном на объектах эконом-класса. Она также добавила, что самая низкая цена в Москве за арендное жильё в августе поднялась и стала составлять 30 тыс. рублей в месяц. Она заявила, что в сентябре эта стоимость вряд ли снизиться.
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