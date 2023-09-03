В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен

Московская область занимает первое место во всей России по объёмам экспортных поставок творога и сыра в этом году.

«Наибольший объем поставок сыров и творога из Подмосковья осуществляют в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. При этом в 2023 году увеличился экспорт в Китай на 157%, в Таджикистан на 66%, в Абхазию на 54%. За 7 месяцев 2023 года экспортировано более 8 тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США», — сообщил курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства региона Георгий Филимонов.

По данным за 2022 год производство кисломолочных продуктов в Подмосковье составило 380 тысяч тонн, из которых производство сыра составляет 120 тысяч тонн, а на творог пришлось 75 тысяч тонн.

Подмосковный регион является лидером страны по производству сыра.

Читайте также:

Любимый продукт россиян станет дороже.

Россия подвинула США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию.