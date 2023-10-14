В России изменится вкус газированных напитков

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Причина ухудшения вкуса в подорожавшем акцизе на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.
Mash пишет, что, со слов собеседника, в «Черноголовке» были вынуждены уменьшить количество сахара в газировках, чтобы не повышать цену из-за налога. В данный момент существует два заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралоза, которые отвечают за сладость. Но их вкус не такой натуральный, поэтому люди заметили подмену и начали критиковать бренд.
По новому закону напитки, которые содержат больше 5 г углеводов (именно сахара) на 100 миллилитров, попадают под акциз. Теперь за каждый литр бренды вынуждены поднимать цену на 7 рублей. Под налог подпадают газировки, энергетики и любая другая сладкая вода. Из-за этого компании начали экспериментировать с заменителями, чтобы вкус стал лучше, а ценник оставался прежним.
Ранее сообщалось, что недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России.
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По новому закону напитки, которые содержат больше 5 г углеводов (именно сахара) на 100 миллилитров, попадают под акциз. Теперь за каждый литр бренды вынуждены поднимать цену на 7 рублей. Под налог подпадают газировки, энергетики и любая другая сладкая вода. Из-за этого компании начали экспериментировать с заменителями, чтобы вкус стал лучше, а ценник оставался прежним.
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Мария Фирсова