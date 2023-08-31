В России может возникнуть дефицит апельсинового сока

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Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.
«Текущая ситуация многофакторна и продолжается. Необходимо заранее рассмотреть возможные меры поддержки для отечественных производителей апельсинового сока», - комментирует ситуацию Новиков.По его словам, проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.
Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.
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