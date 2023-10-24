В России начало дешеветь мясо курицы

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Цена за тушку бройлера в оптовом сегменте снизилась на 2,8%, до 210 рублей за кг.
По информации Росстата, в августе этого года килограмм куриного мяса стоил 208 рублей, а в сентябре 221 рубль. Спустя время Федеральная антимонопольная служба заявила, что производители курятины начали снижать цены.
Ранее эксперты утверждали, что рост цен на курицу связан с нехваткой объемов мяса и повышением спроса на него. Также они связали это трудностями с производством в некоторых регионах и увеличения объемов экспорта.
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«Тушка бройлера в оптовом сегменте на неделе с 16 по 22 октября 2023 г. снизилась в цене на 2,8% до 210 рублей за один килограмм. Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с конца июня», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные мониторинга национального союза птицеводов.
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Алина Юрчак