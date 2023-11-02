В России некоторым производителям продуктов запретили изменить объём упаковки

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Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, по которому производители продуктов первой необходимости теперь обязаны фасовать их в упаковки по утвержденному стандарту объёма и не менять его.
Производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая, которые желают заявить об их соответствии ГОСТу, обязаны использовать фиксированные значения объёма.
Ранее сообщалось, что промысел рыбы в стране может подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва). Нововведения сделают заправку рыбопромыслового флота невыгодной.
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«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», - сказано в сообщении, передаёт РИА Новости.
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Мария Фирсова