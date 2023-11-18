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В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году

18 ноября 2023, 10:22
Фото: istockphoto/Paperkites

Фото: istockphoto/Paperkites

Доля сделок с обменом на рынке Московского региона в следующем году может вырасти в 3 раза.
Такой вывод сделали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишет «Лента.ру».

По данным аналитиков, сейчас обмен составляет незначительную долю от общего количества сделок — от 3 до 5%. В 2024 году тенденция, возможно, изменится. Спрос на такой формат приобретения недвижимости увеличится до 15%. Рынок ранее сталкивался с подобной ситуацией в 2014-2015 годах, когда следом за стремительным ростом ключевой ставки, увеличились ставки по ипотеке.


Часть покупателей предпочитают обмен с примерно одинаковым метражом жилья, чтобы переехать в новую локацию, а другие ищут возможность увеличить жилплощадь.

Высокие ставки на вторичные квартиры многим не позволяют приобрести лот стандартным методом, чтобы уложиться в запланированный бюджет. В итоге люди выбирают альтернативу: начинают поиск собственника, который готов на сделку в формате обмена. При этом при обмене малогабаритных квартир на крупногабаритные обычно требуется доплата.

Главная сложность обмена связана с тем, что на вторичном рынке почти невозможно найти похожие лоты с аналогичной площадью, количеством комнат, планировкой, а также ремонтом, инфраструктурой, транспортной доступностью.

«Сделка с обменом проводится по договору мены или купли-продажи. До ее заключения важно проверить документы собственника, убедиться нет ли на квартире обременений, а также оценить реальную выгоду обмена, учтя все характеристики объекта», — напоминает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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#дом
#покупка
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В России подорожала хурма при рекордном урожае
18 ноября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/DiyanaDimitrova

Рекордный урожай хурмы собрали в 2023 году в России.
РЕН ТВ пишет, что на прилавках хурмы от отечественного производителя меньше, чем от зарубежных, да и цены сильно завышены. Стоимость килограмма хурмы может доходить до нескольких сотен рублей. 

«Азербайджанская сейчас подешевле - 450 рублей килограмм. А испанская 800 рублей килограмм», – сообщила корреспонденту РЕН ТВ Мураду Магомедову продавец Светлана.  
По словам продавцов, российской хурмы на прилавках нет. При этом в стране хурму выращивают в Дагестане, в Краснодарском крае и в Крыму. Сейчас идёт сбор урожая. Урожай в нынешнем году рекордный. В Дагестане соберут минимум 20 тысяч тонн хурмы. 

«В Дагестане у садоводов килограмм хурмы стоит 40 рублей, а в Москве на прилавках в среднем 250. То есть в 6 раз дороже», – рассказывает корреспондент.  
Цена за килограмм складывается из следующих показателей: садовод продал за 40 рублей, к этому нужно прибавить упаковку, логистику, накрутку посредников и почти двукратную наценку розничного продавца.  

«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить, и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», –заявил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
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#продукты
#цены
#овощи
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Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
17 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/pada smith

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз предположил, что до конца года цены на алкоголь сохранятся розничными сетями на прежнем уровне.
«Ничего не подорожало практически. Более того, судя по всему, розничные сети будут держать цены до конца этого года на нынешнем уровне. Они ещё месяц-два назад обратились к поставщикам, у сетей свой большой запас продукции. Поэтому думаю, никакого повышения цен до конца этого года не будет», — поделился мнением в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

А вот с начала года, а точнее с 1 января, по мнению эксперта, рост цен на алкогольную продукцию вполне вероятен, поскольку в начале года цены на товары традиционно растут.

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#рф
#алкоголь
#товары
#продукты
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В Союзе потребителей призвали не верить «индексу оливье»
17 ноября 2023, 15:36

Фото: IStock/Dmitry Koshelev

Стоимость салата оливье в России рецептов выросла почти в полтора раза. Авторы Telegram-канала Mash подсчитали, что тазик оливье с колбасой по сравнению с декабрём 2022 года подорожал с 785 до 1201 рубля.
Однако сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов усомнился в методах подсчёта индекса. В эфире «Радио 1» он рассказал, что по данным Росстата, салат подорожал всего на 10%. 
«У авторов морковка подорожала в два с половиной раза, а по данным Росстата и оператора фискальных данных, всего на 4,5 процента, колбаса на 5,5%, а не в полтора раза, картофель вообще по Росстату подешевел на 10 процентов <…> В этом году со стороны Росстата нет индекса по оливье, но в целом, если смотреть отдельно цены на продукты, то общее подорожание варьируется в пределах 10 процентов», — заметил он.
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Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год
Главред «Русского табака» Королев назвал самый популярный товар у россиян
16 ноября 2023, 13:59

Фото: IStock/FabrikaCr

Продажи сигарилл в третьем квартале 2023 года выросли на 105,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го года. Об этом говорится в обзоре «Центра развития перспективных технологий» и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Королев Максим рассказал, что это может быть случайным явлением. В беседе с «Радио 1» он объяснил, что после введения маркировки лишь немногие поставщики продолжили работать с российским рынком.
«Это случайные явления от каких-то решений, в частности, в последние годы этим решением было введение маркировки. Перед введением были большие поставки, чтобы успеть отработать до полного запрета розничных продаж немаркированных сигарилл. Потом была огромная разница почти в год. После этого мало кто из импортёров восстановил свои позиции на рынке импорта сигарилл. Сейчас можно прогнозировать, что только в 2024 году и 2025 будет некоторых подъём поставок», — сказал эксперт.
Королев подчеркнул, что продажи сигарилл в России существенно ниже сигарет и стиков. В год россияне потребляют примерно 10 миллионов штук сигарилл, в то время как потребление сигарет оценивается в 200 миллиардов штук.
«Стиков на этом фоне у нас потребляется десятки миллиардов, примерно в 10 раз меньше, чем сигарет. С сигариллами не идёт речь о миллиардах вообще, это может быть 10 миллионов штук, а сигары – это вообще единицы миллионов», — заключил собеседник.
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В Ассоциации рыбопромышленников предсказали дальнейшее снижение цен на икру
В Ассоциации рыбопромышленников объяснили снижение цен на красную икру
16 ноября 2023, 11:55

Фото: IStock/Avtor

В ноябре 2023 года цены на икру в России начали снижаться. Согласно исследованию ресурса «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость красной икры уже упала на 4%, до шести тысяч рублей за килограмм.
Президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал, что стоимость импортных деликатесов действительно может снизиться на рынке из-за укрепления рубля. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«То, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем тоже зависит курса. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что продукция российского производства может, наоборот. Вырасти в цене из-за высокого спроса в предновогодний период.
«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов», — заключил он. 
Ранее «Радио 1» ​рассказывало, какие продукты к новогоднему столу также могут вырасти в цене. Подробнее ​читайте в нашем материале

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В российском регионе перевернулся школьный автобус с 14 детьми
Mash: автобус с 14 школьниками перевернулся в Приморье
16 ноября 2023, 05:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае произошло опрокидывание школьного автобуса с 14 детьми, направлявшимися в школу № 1. Об этом сообщает канал Telegram Mash.
Информация уточняет, что школьники путешествовали из Вольно-Надеждинского, Ключевого и Рыбачьего поселков.

По информации издания, из-за гололеда водитель потерял управление транспортным средством, что привело к съезду автобуса в кювет.

В результате происшествия пострадали восемь детей, из которых шестеро были доставлены в больницу для госпитализации.

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Автоэксперт Сажин: Цены на авто снизятся, когда запчасти будут делать в РФ
15 ноября 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что стоимость автомобилей в России начнёт снижаться только тогда, когда запчасти и комплектующие к машинам будут производить у нас в стране.
«Сейчас, по идее, залежавшиеся на складах машины должны продаваться с большим дискаунтом. Это ŠKODA, Audi, Hyundai. Автомобили эти ещё можно купить, причём люксовых моделей, но что касается снижения цен, то она снизится только после того, когда основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что покупать авто лучше сейчас, поскольку в обозримом будущем, по его мнению, цена на машины будет расти.

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#автомобили
#цена
#машины
#рынок
#россия
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Мастер фэншуй Чодрон рекомендовала красный интерьер для поддержания страсти
15 ноября 2023, 13:01

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон рекомендовала использовать в интерьере дома вещи красного цвета и зажжённые свечи для разжигания и сохранения страсти между партнёрами.
«Страсть разжигает и красный цвет, так как он соответствует половой чакре. Особое воздействие он оказывает именно на мужчин. Поэтому если женщина надела что-то красное, то 100% она не останется без внимания. И необязательно, чтобы это было платье, достаточно даже красных бус или помады», — добавила в беседе с «Москвой 24» Чодрон.

При этом, добавлять такие красные оттенки и цвета надо дозированно. По словам эксперта, энергия красного цвета сильная, и при постоянном или чрезмерном её использовании она может начать оказывать негативное воздействие на человека, раздражая его.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан показал поклонникам в блоге апартаменты, которые приобрел несколько месяцев назад. Как пишут «Дни.ру», российский исполнитель провёл для подписчиков онлайн-экскурсию по своему новому жилью.

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#жильё
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Экономист Лобода спрогнозировал рост цен авиабилетов на внутренние рейсы
14 ноября 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Экономист Андрей Лобода заявил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России может вырасти на 30% к концу года.
Он добавил, что прибавление в стоимости будет даже при условии, что Минтранс РФ решит не продлевать субсидирование отечественных авиакомпаний за выполненные рейсы внутри страны.

«Компании выживают и за счёт поддержки государством внутренних перевозок. При этом, субсидии не касаются перелётов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

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