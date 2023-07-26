В России ожидается рост цен на крупы

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Ослабленный рубль, конец сезона и рекордный экспорт сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. Уже к сентябрю 2023 года оптовые цены на крупу могут вырасти, хотя до этого почти весь год снижались.
Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков и участников рынка.
Но поставщики круп в торговые сети пока не объявляли об изменении цен, из-за чего предварительные прогнозы делать рано.
В Минсельхозе утверждают, что ситуация с ценами на рынке круп стабильна, а посевные площади риса и гречихи превысили прошлогодний показатель.
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«Оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тысяч рублей до 41 тысячи рублей за тонну. К сентябрю оптовая стоимость крупы может дойти до 45 тысяч рублей за тонну и даже стать выше этого показателя. Это связано с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом», —сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа».
В Минсельхозе утверждают, что ситуация с ценами на рынке круп стабильна, а посевные площади риса и гречихи превысили прошлогодний показатель.
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Мария Фирсова