В России ожидается снижение стоимости мяса птицы и яиц

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение. Об этом пишет ТАСС.
«Что касается стоимости мяса птицы и яиц, сейчас уже цены стабилизировались, уже роста нет», — цитирует агентство слова Абрамченко.
Вице-премьер добавила, что в скором времени ожидается снижение цен на эти продукты. Кроме того, к концу 2023 года ожидается рост производства примерно на 3%.
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