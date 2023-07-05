В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков

Фотобанк Московской области
Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.
По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.
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УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.
По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.
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Мария Фирсова