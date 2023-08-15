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В России почти в два раза увеличили производство сахара

15 августа 2023, 19:47

Фото:istockphoto/Kosal Hor

К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн.

Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.


Прогнозируется, что производство сахара в стране по итогам нынешнего года возрастёт до 6,4 млн тонн. Данный показатель на 0,15 млн тонн больше, чем в 2022 году.

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X5 Group купила сеть «Виктория»

В Минпромторге ожидают постепенного роста качества отечественных контактных линз
#сахар
#завод
#производство
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X5 Group купила сеть «Виктория»
15 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Dan Dalton

Компания X5 Group официально завершила сделку по приобретению продуктовой розничной сети «Виктория».
Об этом ретейлер уведомил Федеральную антимонопольную службу.
 
Ранее «Виктория» принадлежала ГК «Дикси». В сделку не попали магазины в Долгопрудном. Они переданы третьим лицам, чтобы соблюсти требования ФАС.
 
«После осуществления сделки Х5 Group продолжает исполнять все заключённые торговыми сетями «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ», —сообщили в ФАС.
 X5 Group распространила действующие ограничения наценок в своей сети на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево».
 
Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных. В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.

«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».

Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.

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#супермаркет
#магазины
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В Минпромторге ожидают постепенного роста качества отечественных контактных линз
15 августа 2023, 15:08

Фото: iStock.com/Daniil Dubov

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что министерство ожидает постепенного роста качества российских контактных линз.
РИА Новости пишет, что в первом квартале 2023 года объёмы производства контактных линз в России выросли на 10,5%. Василий Осьмаков отметил, что на отечественного производителя стали обращать внимание, а качество российских линз постепенно будет расти.

Сейчас в России 9 производителей контактных линз. В их числе и те, кто поставляет продукцию в страны ближнего зарубежья, — к примеру, «Фирма Конкор».

Ранее российское Министерство промышленности и торговли заявило о готовности включить контактные линзы в списки для параллельного импорта, если на рынке образуется их дефицит. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Johnson & Johnson, владеющая такими брендами контактных линз, как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начала уведомлять своих российских контрагентов о перебоях с поставками импортной продукции. В результате стоимость линз в некоторых салонах оптики выросла едва ли не в полтора раза, а на рынке начал образовываться их дефицит.

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#глаза
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#очки
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Как сэкономить на продуктах? – советы эксперта по финансам
Эксперт по финансам Патешман назвал 9 способов сэкономить на покупке продуктов
15 августа 2023, 14:57

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk

В условиях, когда всё вокруг дорожает, приходится экономить буквально на всём, в том числе и на покупке продуктов питания. Как тратить на еду меньше денег, но чтобы качество продуктов не падало? Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман.
Один из способов меньше тратить денег на покупку продуктов питания — холистический подход. Это одновременное использование скидок, предложений от магазина, сервиса доставки и применение банковской программы лояльности по карте. Так получается покупать все те же самые любимые товары, но по меньшей стоимости.

Доставка

Заказывайте товары онлайн через сервисы доставок. Помимо экономии времени, вы можете выбрать продукты из нескольких магазинов и сравнить цены. А расходы на доставку отобьются. Если в вашем городе нет сервисов-доставки, покупайте продукты в сетевых супермаркетах.

Акции

Выбирайте товары по акции. Скидку на товар делает сам производитель или торговая сеть, чтобы стимулировать покупательскую способность и лояльность к бренду. Товары по акции по качеству ничем не отличаются от других аналогичных товаров другого бренда. Если можно взять дешевле, зачем переплачивать?

Промокоды

Применяйте промокод на первый заказ. Его можно найти в самом приложении по доставке или на специальных агрегаторах-скидок и купонов. Если нужно несколько раз заказать продукты, регистрируйте аккаунт на родных.
Также еще есть вариант аренды виртуального номера. Это специальные ресурсы, которые предоставляют номера как раз для регистрации на различных сайтах-магазинов, доставок. Этот способ уберегает от мошенников и рекламы. 

Предложения от банков

Многие банки расширяют свои программы лояльности по картам и предоставляют дополнительные скидки от партнёров. Чаще всего такие предложения можно увидеть в мобильном приложении или на сайте банка в специальном разделе акций. За покупку от партнёра банк может начислить кешбэк (иногда он достигает и 100%, то есть полная сумма покупки возвращается) или сделать скидку на покупку. Механика простая: переходите в магазин по ссылке из приложения, приобретаете товары и оплачиваете картой (иногда разрешается оплачивать покупки картой любого банка).
Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов

Купоны

Проверьте скидочные купоны на покупку от определённой суммы. Это не скидка на первый заказ. Это именно дополнительная скидка на покупку от определённой суммы. Такие купоны ищите на специальных сайтах-агрегаторах, например, «промокоды.нет» или в телеграмм-каналах.  

Кешбэк

Оплачиваете товар дебетовой или кредитной картой с кешбэком. Заранее посмотрите, по какому мсс-колу пройдёт покупка и сравните с мсс-кодами по программе лояльности вашей карты. Проверить мсс-код можно в своём мобильном банке после покупки или позвонить на горячую линию банка.

Баллы от маркетплейсов

За покупки товаров на некоторых маркетплейсах вам могут начислить баллы, которые можно будет применить при следующей покупке. 

Но важно помнить, что при покупке товаров через сервис-доставки нужно прописать в комментариях для доставщика какой срок годности должен быть у продуктов, какой свежести или цвета фрукты, сколько одноразовых пакетов вам положить. Вроде бы мелочь, но если не прописывать такие вещи, то можете получить продукты, у которых срок годности закончится на следующий день. 

Сравнивайте цены

Есть специализированные приложения, которые помогают сравнивать цены в магазинах. Можно посмотреть, какие есть скидки и акции в магазинах шаговой доступности от вашего дома. В некоторых случаях можно сканировать чек после покупки и получать кешбэк. Он начисляется в приложении и его можно вывести на банковскую карту или на телефон.

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#продукты
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#покупки
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#покупка
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Россияне стали чаще покупать один крепкий алкогольный напиток
15 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В январе-июле россияне стали всё чаще покупать коньяк.
Розничные продажи этого алкогольного напитка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Прайм», ссылаясь на материалы Росалкогольрегулирования.
 
За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.
 
Изменения не коснулись водки — 43,039 млн против 43,06 млн декалитров в 2022 году.
 
Продажи виноградных вин за январь-июль выросли на 5% (до 32,177 млн декалитров), шампанских и игристых вин продали больше на 8,7% (до 10,482 млн декалитров).

Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов. 

По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить на всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.

«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
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#алкоголь
#россия
#покупатели
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В России предложений вторичного жилья стало меньше сразу на 10% за месяц
15 августа 2023, 08:12

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

За последний месяц предложения вторичного жилья в Москве и Подмосковье сократились на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 8%, а в городах, где проживают более 500 тысяч жителей — на 9%.
Об этом «Известиям» рассказал руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов. С этими данными согласен директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Предложений вторичного жилья в России за месяц стало меньше в среднем на 5%. 

Одна из главных причин —покупатели переориентировались на вторичный рынок. Это происходит на фоне высоких цен и ликвидации околонулевых ставок.

«Например, малогабаритные квартиры в домах старого жилого фонда зачастую предлагаются по более привлекательным ценам, чем в новостройках на этапе строительства», — сказал коммерческий директор GloraX Егор Федоров
Эксперты прогнозируют в краткосрочной перспективе рост цен на вторичном рынке. Правда, есть условие, которое может всё изменить: при резком повышении ключевой ставки ипотека на вторичном рынке станет менее доступной. 

Средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья вырастет ещё на 3-5%.

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#жильё
#квартира
#квартиры
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Мировые цены на кофе будут расти
14 августа 2023, 19:48

Фото: istockphoto/butenkow

Засуха в конце 2023 года, возможно, приведёт к снижению урожая кофе в Индонезии, которая является четвертым по величине кофейным производителем.
Данный фактор спровоцирует рост мировых цен на сорт робуста, который отличается более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика, пишет Reuters.
 
Будущее снижение урожайности в Индонезии продолжит тенденцию прошлых трёх лет, когда в стране выпадали обильные осадки из-за усиления влияния природного феномена Ла-Нинья (снижает температуру поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана).
 
Дожди в этом году вызвали снижение производства кофе в Индонезии до минимума почти за 10 лет. На этом фоне выросли и мировые цены на кофе (более чем на 40%). Засуха может сохраниться и в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. 

В крупных торговых сетях подтвердили, что уже получили уведомления о повышении цен на майонез в среднем на 10% от таких крупных производителей, как ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).

Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.

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#кофе
#цены
#продукты
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Французы стали экономить на мыле и шампуне
14 августа 2023, 18:47

Фото: istockphoto/petrenkod

45% населения Франции стали экономить на средствах по уходу за собой из-за инфляции в стране.
Телеканал BFMTV сообщает, что французы стали отказываться и от парфюма, который подорожал на 20-30%. Цены на  средства по уходу за собой увеличились в среднем на 7,9% за год. Продукты подорожали на 13,6%.

Французы начали искать средства по более низким ценам и обращать внимания на онлайн-площадки. Некоторые граждане начали самостоятельно  производить мыло, кремы и шампуни.

Покупательская возможность французов упала на фоне инфляции. Объем закупок упал на рекордные 11,4%.

В России курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.

По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.

«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
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#франция
#экономика
#деньги
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Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов
Экономист Кричевский рекомендовал россиянам сократить расходы
14 августа 2023, 13:43

Фото: IStock/Bet_Noire

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
Экономист также рекомендовал брать ипотеку и автокредиты сейчас, пока ставки и цены не выросли.
«Сейчас можно взять ипотеку, так как ещё можно купить жильё по приемлемой цене. Можно взять автокредит по фиксированной ставке и фиксированной сумме. Отдавать придётся в течение нескольких лет, но не исключено, что однажды ты придёшь в банк просто с мешком денег и погасишь весь кредит за один раз», — заключил экономист.
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#рынок
#продукты
#цены
#кредит
#расходы
#продукция
#рост
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Госветслужба: Подмосковные арбузы и дыни не содержат вредных веществ
14 августа 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о том, что в подмосковных арбузах и дынях нет превышений допустимой доли вредных веществ.
«С начала сезона специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 2 969 исследований бахчевых культур, исследования по содержанию в них нитратов, пестицидов и солей тяжёлых металлов. Превышений предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в арбузах и дынях в регионе не выявлено», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

При этом, подчёркивалось, что подобные исследования проводятся на регулярной основе.

До этого россиянам рассказали, как быстро и просто приготовить галеты с миндалем и ревенем. Как указывает utro.ru, для приготовления нужны будут такие продукты, как мука, сахар, ванильный сахар, сливочное масло, вода, яйцо, миндальная мука и сам ревень.

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