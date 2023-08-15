В России почти в два раза увеличили производство сахара

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К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн.
Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.
Прогнозируется, что производство сахара в стране по итогам нынешнего года возрастёт до 6,4 млн тонн. Данный показатель на 0,15 млн тонн больше, чем в 2022 году.
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Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.
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Мария Фирсова