В России поддержанные автомобили подорожали на 39%

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Лидерами продаж стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
Такие данные приводит «Авито авто». По итогам исследования выяснилось, что средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале нынешнего года выросла на 39% в годовом выражении, достигнув 640 тысяч рублей, пишет ТАСС. Продажи машин с пробегом в июле - сентябре выросли на 14,2% по сравнению с прошлым годом.
Рейтинг самых продаваемых машин на рынке авто с пробегом дороже 3 млн рублей возглавляет Toyota Camry (3,5 млн рублей). За ней следуют Toyota Land Cruiser (5,5 млн) и BMW X5 (6,8 млн).
В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей также лидер Toyota Camry (средняя цена 2,2 млн рублей). Второе место заняла Kia Sportage (2,1 млн рублей), на третьей строчке- Hyundai Creta (1,85 млн рублей).
Среди бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей на первом месте модель Lada Priora (430 тыс. рублей). На второй и третьей строчке разместились Lada Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей).
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Рейтинг самых продаваемых машин на рынке авто с пробегом дороже 3 млн рублей возглавляет Toyota Camry (3,5 млн рублей). За ней следуют Toyota Land Cruiser (5,5 млн) и BMW X5 (6,8 млн).
Среди бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей на первом месте модель Lada Priora (430 тыс. рублей). На второй и третьей строчке разместились Lada Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей).
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Мария Фирсова