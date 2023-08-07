В России подешевели духи и туалетная вода

Фото:istockphoto/Born to be blue
Цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
При этом рост цен не оказал влияния на популярность данных товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — 5%.
Ранее креативный директор российского парфюмерного бренда Марсель Гуров рассказал, от чего зависит цена духов: от сложности выращивания сырья и методов выделения эфирных масел.
Также на цены влияет и оформление духов: флакон, распылитель, услуги маркетинга и многое другое. На росте цен существенно сказалась логистика поставок импортной готовой продукции и составляющих.
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Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
Ранее креативный директор российского парфюмерного бренда Марсель Гуров рассказал, от чего зависит цена духов: от сложности выращивания сырья и методов выделения эфирных масел.
Также на цены влияет и оформление духов: флакон, распылитель, услуги маркетинга и многое другое. На росте цен существенно сказалась логистика поставок импортной готовой продукции и составляющих.
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Мария Фирсова