В России подорожает пищевая сода

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Сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года.
По данным Mash, завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
Источник близкий к заводу «Башкирской содовой компании» сообщает, что процесс продолжается уже несколько кварталов. Сода сначала подорожала на 1,5% ,потом— уже на 5%. Сейчас полкило соды можно купить за 42,5–45 рублей, а в октябре цена может достичь 50.
Различные производства, которые используют гидрокарбонат натрия, активно скупают остатки по старой цене. Сложнее всего обстоят дела в Санкт-Петербурге. Местным пекарям приходится самостоятельно отправлять грузовики в Башкирию, Растут ещё и логистические затраты.
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Источник близкий к заводу «Башкирской содовой компании» сообщает, что процесс продолжается уже несколько кварталов. Сода сначала подорожала на 1,5% ,потом— уже на 5%. Сейчас полкило соды можно купить за 42,5–45 рублей, а в октябре цена может достичь 50.
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Мария Фирсова