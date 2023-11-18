В России подорожала хурма при рекордном урожае

Фото: istockphoto/DiyanaDimitrova
Рекордный урожай хурмы собрали в 2023 году в России.
РЕН ТВ пишет, что на прилавках хурмы от отечественного производителя меньше, чем от зарубежных, да и цены сильно завышены. Стоимость килограмма хурмы может доходить до нескольких сотен рублей.
По словам продавцов, российской хурмы на прилавках нет. При этом в стране хурму выращивают в Дагестане, в Краснодарском крае и в Крыму. Сейчас идёт сбор урожая. Урожай в нынешнем году рекордный. В Дагестане соберут минимум 20 тысяч тонн хурмы.
В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
«Азербайджанская сейчас подешевле - 450 рублей килограмм. А испанская 800 рублей килограмм», – сообщила корреспонденту РЕН ТВ Мураду Магомедову продавец Светлана.
«В Дагестане у садоводов килограмм хурмы стоит 40 рублей, а в Москве на прилавках в среднем 250. То есть в 6 раз дороже», – рассказывает корреспондент.Цена за килограмм складывается из следующих показателей: садовод продал за 40 рублей, к этому нужно прибавить упаковку, логистику, накрутку посредников и почти двукратную наценку розничного продавца.
«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить, и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», –заявил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.Читайте также:
В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
Мария Фирсова