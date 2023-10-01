В России подорожали готовые квартиры

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За сентябрь в части крупных российских городов средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%.
Об этом сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи». Сообщается, что высокий спрос на вторичное жилье был заметен с начала года, а на фоне снижения доступности ипотеки из-за роста ключевой ставки с июля 2023 года он оказался рекордным.
С начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир взлетела почти на 8%. Такие данные приводит директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
По максимальному месячному росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников лидирует Красноярск ( 3,4%), Омск и Челябинск ( 3,3%).
Причина заключается в высоком уровне спроса, а также изменилась структура предложения —покупали прежде всего наиболее доступные варианты квартир.
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С начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир взлетела почти на 8%. Такие данные приводит директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Причина заключается в высоком уровне спроса, а также изменилась структура предложения —покупали прежде всего наиболее доступные варианты квартир.
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Мария Фирсова