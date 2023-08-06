В России подорожало вторичное жильё

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Средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья вырастет ещё на 3-5%.
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Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
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Мария Фирсова