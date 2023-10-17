В России подорожание стеклотары скажется на ценах на лекарства

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Рост стоимости стеклотары отразится на ценах на лекарственные препараты, но несильно.
Такое мнение высказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Изменение цен произойдет на несколько процентов, а большинство производителей постараются перейти на пластиковые упаковки, сообщает НСН.
Накануне стало известно о возможном росте цен на лекарства и детское питание из-за роста стоимости стеклотары. Это связано и с подорожанием логистики.
Производство пластиковой тары сейчас на высоком уровне, но данный вариант подойдёт не для всех препаратов. Переход на другую тару будет сопровождаться административными барьерами, а значит это займет немало времени.
Ранее сообщалось, что крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера.
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Накануне стало известно о возможном росте цен на лекарства и детское питание из-за роста стоимости стеклотары. Это связано и с подорожанием логистики.
Ранее сообщалось, что крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера.
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Мария Фирсова