В России подорожание стеклотары скажется на ценах на лекарства

Компания Apple объявила, что российские разработчики теперь могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы. Для этого необходимо интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в свои приложения для iOS и iPadOS. Информацию об этом сообщает портал сайт iPhones.Ru.