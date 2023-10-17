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В России подорожание стеклотары скажется на ценах на лекарства

17 октября 2023, 14:45
Фото: istockphoto/Khemporn Tongphay

Фото: istockphoto/Khemporn Tongphay

Рост стоимости стеклотары отразится на ценах на лекарственные препараты, но несильно.
Такое мнение высказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Изменение цен произойдет на несколько процентов, а большинство производителей постараются перейти на пластиковые упаковки, сообщает НСН.

Накануне стало известно о возможном росте цен на лекарства и детское питание из-за роста стоимости стеклотары. Это связано и с подорожанием логистики.


Производство пластиковой тары сейчас на высоком уровне, но данный вариант подойдёт не для всех препаратов. Переход на другую тару будет сопровождаться административными барьерами, а значит это займет немало времени.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера.

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Названо лучшее время для покупки алкоголя к Новому году
Экономист Черниговский рассказал, когда выгоднее покупать алкоголь к Новому году
17 октября 2023, 11:48

Фото: istockphoto/Nebojsa93

Покупать импортную винодельческую продукцию к новогодним праздникам лучше прямо сейчас.
В ближайшем будущем продукция подорожает из-за ослабления рубля и роста таможенных пошлин. При этом алкоголь отечественного производства вряд ли будет дорожать до конца 2023 года. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
 
«Если речь идет об импортной винодельческой продукции, лучше покупать ее уже сейчас. Если об отечественном алкоголе — я не вижу предпосылок к серьезным изменениям цен на легальную продукцию российского производства до конца года», —сообщил Максим Черниговский.
Из импортной продукции, по мнению эксперта, в первую очередь подорожают тихие и игристые вина.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить настойки вместо водки. С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.

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Россияне стали чаще пить настойки вместо водки
17 октября 2023, 11:36

Фото: istockphoto/nikitos77

Россияне предпочли водке бальзамы, ликеры и биттеры.
Об этом, ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля, пишет «Российская газета». С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.
 
Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25% (настоек, бальзамов и т.д.) выросли на 24,6%, до 9,9 млн декалитров. Коньяк начали покупать на 10,5% чаще, объемы реализации составили 9,7 млн декалитров. Джин, виски и подобные дистилляты увеличили свои показатели на 13,3%, до 8,7 млн декалитров.
 
А вот продажи водки снизились на 0,3%, до 55,8 млн декалитров.
 
Рост сегмента слабоалкогольных напитков за 9 минувших месяцев составил 17,5%, в годовом выражении продажи выросли с 6,8 до 12,9 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.

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#водка
#россия
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IPhones.Ru: Apple разрешила использовать в России сторонние платёжные системы
17 октября 2023, 11:20

Фото: istock / Sitthiphong

Компания Apple объявила, что российские разработчики теперь могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы. Для этого необходимо интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в свои приложения для iOS и iPadOS. Информацию об этом сообщает портал сайт iPhones.Ru.
Помимо того, в Apple заявили, что важно соблюсти требования компании для упоминания внешних платформ. Отмечается, что платежные системы должны отображаться только пользователям из РФ. При этом комиссия в AppStore для подобных способов оплаты будет 27%, по стандарту она составляет 30%.  

Предположительно, что Apple решилась совершить данный шаг, так как в январе 2023 года компания получила штраф от ФАС за навязывание пользователям именно платежную систему App Store как способ совершения покупок.

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«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России «Монетка»
17 октября 2023, 10:43

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Один из самых крупных российских ретейлеров «Лента» приобрел сеть магазинов у дома в России «Монетка». В сделку вошли 2 120 магазинов и 5 распределительных центров, информацию сообщает пресс-служба компании.
Как заявляет компания, сделка по покупке «Монетки» направлена на развитие формата магазинов у дома. Помимо этого, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» стать мультиформатным игроком, добавили в компании.

«Сделка позволит существенно усилить позиции «Ленты» на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — подытожили в пресс-службе «Ленты».
Компания также заявила, что действующие магазины «Мини Лента» пройдут ребрендинг и продолжат функционировать уже под брендом «Монетка».

Ранее сообщалось, что X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магазины
#компании
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#развитие
#служба
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Эксперт гипермаркета Соколов рассказал, как экономить на отоплении
17 октября 2023, 08:48

Фото: iStock/Axel Bueckert

Если установить в доме или квартире газовый котёл, можно экономить на отоплении до 1000 рублей ежемесячно.
Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов. Большинство современных газовых котлов имеют коэффициент полезного действия на уровне 80-100%. А при грамотном проектировании и монтаже системы расход газа способен сократиться на 30%.
 
«Конденсационные модели имеют низкий расход газа, так как в качестве топлива используют для обогрева тепло отводимых газов. За счет этого КПД таких котлов может быть более 100%», —объяснил Максим Соколов.
Традиционные модели имеют КПД до 90%. Следует помнить, что за самостоятельное подключение котла можно получить штраф. Вводить оборудование в эксплуатацию могут только специалисты.
 
«При обнаружении утечки газа немедленно перекройте газовый кран, откройте окна и двери, выключите котел и вызовите газовую службу», —сказал Максим Соколов.
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Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа
16 октября 2023, 23:15

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют размер последствий на земле.

Ранее в Белгородской области прошли похороны семьи сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшей в результате удара дрона ВС Украины. Земле предали четырёхлетнюю дочь журналиста, а также его тёщу и тестя. Сам Хайбар Акифи сейчас находится в коме.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#всу
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Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал подорожание автомобилей к концу года
16 октября 2023, 20:33

Фото: istockphoto.com/mesteban75

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобили в России подорожают на 30% к концу этого года.
«Сильнее всего подорожали в обслуживании автомобили немецкой премиальной тройки. А так, в принципе, все подражали. Просто по немцам есть позиции, по которым наблюдается рост стоимости комплектующих на 60%. По другим маркам тоже рост, но поменьше», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Моржаретто.

При этом, он отметил, что по параллельному импорту можно купить любую машину, но намного дороже. В основном сейчас в России представлены китайские производители, которые выпускают машины как под своими национальными марками, так и под российскими названиями.

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Что делать, если попал в ДТП на каршеринге
16 октября 2023, 16:11

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Сервис аренды автомобилей особенно популярен в больших городах. Миллионы людей ежедневно пользуются каршерингом по всей России, однако никто не застрахован от аварий и повреждений арендованного авто. Редакция «Радио 1» расскажет, в какую сумму обойдется ДТП на каршеринговом автомобиле и что делать в такой ситуации.

Каршеринг: страховка


Каршеринг представляет собой вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Такое условие не предполагает медленную езду, что часто становится причиной ДТП. В договоре аренды автомобиля прописаны условия страхования, чаще всего это ОСАГО и каско. В стоимость аренды автомобиля страховка всегда включена и оплачивать ее отдельно арендатору не приходится. Однако страховка покроет только незначительные повреждения, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации автомобиля. Как правило, нанесенный автомобилю ущерб не должен превышать 15 000 рублей.

Водитель каршеринга виновник ДТП


Если ДТП произошло по вине водителя арендованного автомобиля и сумма ущерба превышает 15 000 рублей, то водитель оплачивает франшизу, сумма которой прописана в договоре аренды. Сумма франшизы зависит от сервиса каршеринга и стоимости тарифа на авто. Оплатить обозначенную сумму водитель должен не только в случае его вины в аварии, но и тогда, когда виновное лицо установлено не было. Покидать место ДТП строго запрещено. В таком случае вина автоматически будет признана за водителем каршеринга, и ему придется возместить полную стоимость причиненного ущерба.

В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям
В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям

Если водитель арендованного авто не виноват в совершении ДТП, то выплачивать он ничего не обязан.

Авария на каршеринге: что делать


Порядок действий в случае ДТП на арендованном авто такой же, как и на собственном автомобиле. В первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После вызова на место происшествия инспектора ГИБДД, следует самостоятельно сделать фото и видео места аварии. О происшествии нужно сообщить в сервис, в котором автомобиль был арендован. Далее следует дождаться сотрудников ГИБДД, которые оформят документы о ДТП. Оригиналы протоколов и иных документов, составленных сотрудниками автоинспекции, нужно оставить в арендованном авто, а копии забрать с собой.  

Важно помнить, что оформлять ДТП по европротоколу в случае с арендованным авто нельзя. Независимо от размера ущерба, на место аварии нужно вызвать ГИБДД, самостоятельно договариваться о возмещении ущерба с другим участником аварии запрещено.

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#авария
#автомобиль
#каршеринг
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Куриное мясо подешевеет после вмешательства ФАС
ФАС: Крупнейшие производители куриного мяса снижают оптовые цены
16 октября 2023, 14:31

Фото: istock / sergeyryzhov

Крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера. Информацию об этом сообщает пресс-служба ФАС.
ФАС также дала рекомендации ритейлерам соразмерно снижать розничные цены. 

 «В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети», — сообщает ведомство.
Производители решили изменить отпускные цены после вмешательства антимонопольной службы. Напомним, 2 октября ФАС направила запросы производителям и дала обещание проверить обоснованность подорожания мяса кур. В вдеомстве заявили, что данные компании занимают ведущую позицию на рынке, из-за чего они могут влиять на конкурентную среду.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам Китая. В Ассоциации рыбного рынка заявили о вероятном подорожании сырья на 30%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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