В России подорожают электронные сигареты в среднем на 30%

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Цены вырастут уже в сентябре.
Mash пишет, что причиной роста цен на электронные сигареты стал курс валют, сложности с логистикой и ужесточение законов. Электронные сигареты уже подорожали минимум на 10% по сравнению с теми ценами, которые были весной.
Модели, которые пользуются популярностью у покупателей, везут из-за границы. Курс доллара вырос, за ним последуют и цены на продукцию.
Также появились проблемы с доставкой. На границе фуры стали досматривать тщательнее. Таможенники сверяют позиции, проверяют сертификаты. Возможно, это связано с ужесточением закона, который предусматривает ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Поставщики в таких условиях отказываются от части продукции, предпочитая небольшие партии. Предприниматели опасаются ареста продукции, рейдов и штрафов.
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Модели, которые пользуются популярностью у покупателей, везут из-за границы. Курс доллара вырос, за ним последуют и цены на продукцию.
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Мария Фирсова