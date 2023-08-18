В России подорожают глазированные сырки

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Некоторые сырки будут стоить выше 120 рублей за штуку.
Shot пишет, что к октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
По данным источников, сырки и сопутствующая продукция подорожают в среднем на 20%. Некоторые позиции на прилавке могут стать дороже в 1,5 раза.
В таких условиях появились предложения заменить шоколадную глазурь на фруктовую, а также снизить массу сырка на 5-7 граммов. Но производители не спешат прибегать к таким мерам.
Ранее сообщалось, что сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года. Завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
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«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
В таких условиях появились предложения заменить шоколадную глазурь на фруктовую, а также снизить массу сырка на 5-7 граммов. Но производители не спешат прибегать к таким мерам.
Ранее сообщалось, что сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года. Завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
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Мария Фирсова