В России подорожают материалы для ремонта

Уже со следующей недели несколько российских банков повысят ставки по ипотеке на два процентных пункта. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. Однако до сих пор на рынке можно встретить предложения от застройщиков со ставкой 0,1%. Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» об опасности таких кредитов.