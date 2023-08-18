В России подорожают материалы для ремонта

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Материалы для ремонта жилья, возможно, подорожают на 20-30% на фоне ослабления рубля.
РИА Новости приводит слова мастера по ремонту с маркетплейса бытовых услуг Youdo.com Иосифа Шахова. По его мнению, степень подорожания материалов будет зависеть от доли иностранных брендов в конкретной категории.
Из других стран, в числе которых Китай, Германия, Турция, Китай, Италия, в страну ввозят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.
Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
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Из других стран, в числе которых Китай, Германия, Турция, Китай, Италия, в страну ввозят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.
«Из-за ослабления рубля в первую очередь ещё подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое», —сообщила руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год поднялись в цене на 10%, лакокрасочные материалы — на 49%, сухие строительные смеси — на 22%. Повыситься могут и цены на сами ремонтные работы — они могут подорожать на 10%.
Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
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В России подорожают глазированные сырки
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Мария Фирсова