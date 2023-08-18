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В России подорожают материалы для ремонта

18 августа 2023, 17:35

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Материалы для ремонта жилья, возможно, подорожают на 20-30% на фоне ослабления рубля.
РИА Новости приводит слова мастера по ремонту с маркетплейса бытовых услуг Youdo.com Иосифа Шахова. По его мнению, степень подорожания материалов будет зависеть от доли иностранных брендов в конкретной категории.

Из других стран, в числе которых Китай, Германия, Турция, Китай, Италия, в страну ввозят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.

«Из-за ослабления рубля в первую очередь ещё подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое», —сообщила руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.
По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год поднялись в цене на 10%, лакокрасочные материалы — на 49%, сухие строительные смеси — на 22%. Повыситься могут и цены на сами ремонтные работы — они могут подорожать на 10%.

Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.

«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.

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#ремонт
#цены
#квартира
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В России выросли продажи «Кенов»
18 августа 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

После выхода фильма «Барби» в России почти на четверть выросли продажи кукол «Кен».
Так, в июле россияне покупали куклу «Кен» на 23% больше, в то время как число покупок кукол «Барби» в этом же месяце выросло на 11%.

Как выяснили аналитики компании «Платформа ОФД», с 16 по 30 июля продажи игрушек выросли на 5% в сравнении с первыми двумя неделями месяца, а обороты товаров во второй половине июля выросли на 25%.

«Несмотря на то, что фильм «Барби» пока не добрался до российского проката, многие российские рестораны в период мировой премьеры «перекрасили» меню в розовый, дизайнеры сделали акцент на барбикоре, а магазины игрушек поставили коробку «Барби» для фото. Это могло повлиять на рост продаж игрушек в июле, но если сравнивать продажи в июле 2023-го с 2022 годом, то рост незначительный», — приводит Газета.ру сообщение аналитиков.

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#фильм
#россияне
#товары
#покупки
#игрушки
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В России подорожают глазированные сырки
18 августа 2023, 15:31

Фото: istockphoto/porosolka

Некоторые сырки будут стоить выше 120 рублей за штуку.
Shot пишет, что к октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
 
«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
 
По данным источников, сырки и сопутствующая продукция подорожают в среднем на 20%. Некоторые позиции на прилавке могут стать дороже в 1,5 раза.
 
В таких условиях появились предложения заменить шоколадную глазурь на фруктовую, а также снизить массу сырка на 5-7 граммов. Но производители не спешат прибегать к таким мерам.

Ранее сообщалось, что сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года. Завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.

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#еда
#продукты
#цены
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В совете при Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребёнка в школу
Председатель ОПИ Павлов объяснил, как сэкономить на сборах ребёнка в школу
18 августа 2023, 14:49

Фото: IStock/Margarita Orlovskaia

До начала учебного года осталось ровно две недели. Многие родители начали собирать детей в школу только сейчас. Как сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, в эфире «Радио 1» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По словам специалиста, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться проблемы с доставкой. Всё потому, что такие товары обладают сезонностью, поэтому накануне 1 сентября может наблюдаться как увеличение стоимости, так и определённый дефицит.
«Все товары для учёбы лучше закупать либо заранее, например, в начале или середине лета, либо когда определённый ажиотаж спадает. Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное», — сказал эксперт.
Павлов напомнил и о качестве товаров. Он призвал родителей проверять маркировку на одежде и обуви, чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.
«При покупке обуви нужно обязательно проверять, чтобы эта обувь была легальная, чтобы она была официально произведённая, чтобы она была безопасная. Это можно сделать с помощью приложения “Честный знак”, там нужно отсканировать QR-код. Одежда также подлежит обязательной маркировке, это тоже подтверждение качества и безопасности. Рекомендуется также избегать синтетических материалов при выборе одежды, в частности, нательного белья. И не покупать одежду в сомнительных местах», — подчеркнул специалист.
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#школа
#покупка
#товары
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В России подорожает пищевая сода
18 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto/SB

Сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года.
По данным Mash, завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
 
Источник близкий к заводу «Башкирской содовой компании» сообщает, что процесс продолжается уже несколько кварталов. Сода сначала подорожала на 1,5% ,потом— уже на 5%. Сейчас полкило соды можно купить за 42,5–45 рублей, а в октябре цена может достичь 50.
 
Различные производства, которые используют гидрокарбонат натрия, активно скупают остатки по старой цене. Сложнее всего обстоят дела в Санкт-Петербурге. Местным пекарям приходится самостоятельно отправлять грузовики в Башкирию, Растут ещё и логистические затраты.

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#цены
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#завод
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Россиянам рассказали об опасности ставок по ипотеке под 0,1%
Эксперт ОНФ Пожарская назвала псевдовыгодными низкие ставки по ипотеке
18 августа 2023, 13:17

Фото: IStock/Evkaz

Уже со следующей недели несколько российских банков повысят ставки по ипотеке на два процентных пункта. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. Однако до сих пор на рынке можно встретить предложения от застройщиков со ставкой 0,1%. Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» об опасности таких кредитов.
По словам специалиста, ставки по ипотеке, которые близки к нулю, псевдовыгодны. Поэтому Банк России пытается запретить их на рынке.
«Когда покупатель приходит к застройщику и покупает квартиру в ипотеку под 0,5%, то он не знает, что в цену квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка. Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идёт не так, и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала Александра Пожарская.
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#банк
#квартира
#ипотека
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Роскачество рассказало, на какие уловки идут продавцы при распродажах
17 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/stickerside

Во время распродаж нужно внимательно изучать все условия акции перед покупкой товара, поскольку некоторые продавцы используют уловки в периоды распродаж: например, создают искусственный ажиотаж, завышают цены перед скидкой или же продают неходовой товар. Об этом рассказали журналистами РИА Новости в Роскачестве
В ведомстве привели примеры того, как ритейлеры могут повышать цены перед распродажами, а затем делать скидки на 50% и более, что может привести к одинаковой цене со скидкой и на старте продаж.

Иногда порой онлайн-магазины предлагают круглогодичные скидки сразу на все товары, однако, если сравнить цены на нескольких торговых площадках, то может оказаться, что акционная стоимость в одном месте – это обычная цена в другом.

Также продавцы могут предлагать аксессуары или подарки при покупке более дорогого товара, но это может быть способом избавиться от плохо продающегося или неликвидного товара. «Не лишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе. Возможно, в другом магазине общая цена на оба устройства будет ниже, чем по акции», — отметили в Роскачестве.

Не гнушаются отдельные недобросовестные продавцы и созданием искусственного дефицита для давления на потребителя с последующей продажей товара по завышенной цене — в надежде на то, что человек купит то, что ему так сильно нужно, уже буквально за любые деньги.

Специалисты Роскачества напомнили, что потребители в любом случае должны как минимум «уметь определять подлинность сайта и не вестись на подозрительные сообщения», а также внимательно изучать условия реализации того или иного товара.

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#покупатели
#распродажа
#торговля
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Аналитик Дробиз назвал основным преимуществом онлайн-продажи алкоголя удобство
16 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Аналитик, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что онлайн-продажа и доставка алкоголя полезна тем, что, в первую очередь, эта услуга удобна потребителю.
«Это удобно потребителю. Во всём цивилизованном мире с европейской культурой, практически во всех странах мира эта услуга работает. И работает нормально, и никто от нее там не спился, и школьники там не спились. А это основные контраргументы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Он добавил, что продажи алкоголя по Интернету будут выгодны розничной торговле и маркетплейсам. При этом, он отметил, что введение таких мер не приведёт к алкоголизации населения, поскольку дети и подростки не смогут приобрести спиртное, за дешёвой водкой тоже никто не обратиться к доставке, поскольку это дорого. Такой услугой будет пользоваться, по словам эксперта, лишь небольшая часть среднего класса.

Он подчеркнул, что запреты онлайн-продажи алкоголя не искореняют её, а провоцируют появление незаконных сайтов, продающих фальсификат. Такая ситуация в России, по словам Дробиза, и произошла в 2007 году после запрета онлайн-торговли спиртным.

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#онлайн
#россияне
#алкоголь
#продажа
#доставка
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В России почти в два раза увеличили производство сахара
15 августа 2023, 19:47

Фото:istockphoto/Kosal Hor

К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн.
 
Переработкой сахарной свеклы занимаются  14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.
 
Прогнозируется, что производство сахара в стране  по итогам нынешнего года возрастёт до 6,4 млн тонн. Данный показатель на 0,15 млн тонн больше, чем в 2022 году.

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X5 Group купила сеть «Виктория»

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#сахар
#завод
#производство
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X5 Group купила сеть «Виктория»
15 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Dan Dalton

Компания X5 Group официально завершила сделку по приобретению продуктовой розничной сети «Виктория».
Об этом ретейлер уведомил Федеральную антимонопольную службу.
 
Ранее «Виктория» принадлежала ГК «Дикси». В сделку не попали магазины в Долгопрудном. Они переданы третьим лицам, чтобы соблюсти требования ФАС.
 
«После осуществления сделки Х5 Group продолжает исполнять все заключённые торговыми сетями «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ», —сообщили в ФАС.
 X5 Group распространила действующие ограничения наценок в своей сети на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево».
 
Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных. В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.

«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».

Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.

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