В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home

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Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.
В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.
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До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.
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Мария Фирсова