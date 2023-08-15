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В России предложений вторичного жилья стало меньше сразу на 10% за месяц

15 августа 2023, 08:12

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

За последний месяц предложения вторичного жилья в Москве и Подмосковье сократились на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 8%, а в городах, где проживают более 500 тысяч жителей — на 9%.

Об этом «Известиям» рассказал руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов. С этими данными согласен директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Предложений вторичного жилья в России за месяц стало меньше в среднем на 5%.

Одна из главных причин —покупатели переориентировались на вторичный рынок. Это происходит на фоне высоких цен и ликвидации околонулевых ставок.

«Например, малогабаритные квартиры в домах старого жилого фонда зачастую предлагаются по более привлекательным ценам, чем в новостройках на этапе строительства», — сказал коммерческий директор GloraX Егор Федоров
Эксперты прогнозируют в краткосрочной перспективе рост цен на вторичном рынке. Правда, есть условие, которое может всё изменить: при резком повышении ключевой ставки ипотека на вторичном рынке станет менее доступной.

Средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья вырастет ещё на 3-5%.

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#жильё
#квартира
#квартиры
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Мировые цены на кофе будут расти
14 августа 2023, 19:48

Фото: istockphoto/butenkow

Засуха в конце 2023 года, возможно, приведёт к снижению урожая кофе в Индонезии, которая является четвертым по величине кофейным производителем.
Данный фактор спровоцирует рост мировых цен на сорт робуста, который отличается более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика, пишет Reuters.
 
Будущее снижение урожайности в Индонезии продолжит тенденцию прошлых трёх лет, когда в стране выпадали обильные осадки из-за усиления влияния природного феномена Ла-Нинья (снижает температуру поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана).
 
Дожди в этом году вызвали снижение производства кофе в Индонезии до минимума почти за 10 лет. На этом фоне выросли и мировые цены на кофе (более чем на 40%). Засуха может сохраниться и в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. 

В крупных торговых сетях подтвердили, что уже получили уведомления о повышении цен на майонез в среднем на 10% от таких крупных производителей, как ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).

Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.

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#кофе
#цены
#продукты
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Французы стали экономить на мыле и шампуне
14 августа 2023, 18:47

Фото: istockphoto/petrenkod

45% населения Франции стали экономить на средствах по уходу за собой из-за инфляции в стране.
Телеканал BFMTV сообщает, что французы стали отказываться и от парфюма, который подорожал на 20-30%. Цены на  средства по уходу за собой увеличились в среднем на 7,9% за год. Продукты подорожали на 13,6%.

Французы начали искать средства по более низким ценам и обращать внимания на онлайн-площадки. Некоторые граждане начали самостоятельно  производить мыло, кремы и шампуни.

Покупательская возможность французов упала на фоне инфляции. Объем закупок упал на рекордные 11,4%.

В России курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.

По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.

«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
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#экономика
#деньги
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Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов
Экономист Кричевский рекомендовал россиянам сократить расходы
14 августа 2023, 13:43

Фото: IStock/Bet_Noire

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года. Так, американская валюта на Мосбирже поднялась выше 101 рубля, а европейская — выше 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «Радио 1», что уже скоро в России значительно вырастут цены на ряд товаров, поэтому граждан нужно пересмотреть свои расходы.
По словам специалиста, россиянам нужно начать экономить во всём: от продуктов до алкоголя и сигарет.
«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
Экономист также рекомендовал брать ипотеку и автокредиты сейчас, пока ставки и цены не выросли.
«Сейчас можно взять ипотеку, так как ещё можно купить жильё по приемлемой цене. Можно взять автокредит по фиксированной ставке и фиксированной сумме. Отдавать придётся в течение нескольких лет, но не исключено, что однажды ты придёшь в банк просто с мешком денег и погасишь весь кредит за один раз», — заключил экономист.
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#рынок
#продукты
#цены
#кредит
#расходы
#продукция
#рост
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Госветслужба: Подмосковные арбузы и дыни не содержат вредных веществ
14 августа 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о том, что в подмосковных арбузах и дынях нет превышений допустимой доли вредных веществ.
«С начала сезона специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 2 969 исследований бахчевых культур, исследования по содержанию в них нитратов, пестицидов и солей тяжёлых металлов. Превышений предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в арбузах и дынях в регионе не выявлено», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

При этом, подчёркивалось, что подобные исследования проводятся на регулярной основе.

До этого россиянам рассказали, как быстро и просто приготовить галеты с миндалем и ревенем. Как указывает utro.ru, для приготовления нужны будут такие продукты, как мука, сахар, ванильный сахар, сливочное масло, вода, яйцо, миндальная мука и сам ревень.

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#продукты
#арбуз
#дыня
#подмосковье
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Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен
Экономист Кричевский заявил, что россияне перейдут на суррогатные продукты из-за роста цен
14 августа 2023, 13:22

Фото: IStock/Zephyr18

Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали. Экономист Никита Кричевский объяснил «Радио 1», почему прогнозы отличаются от реальности, и к чему готовиться россиянам.
Статистика Росстата гласит, что российская экономика действительно постепенно стабилизируется, заметил экономист. Однако на деле россиянам придётся отказаться от привычных продуктов и начать экономить. 
«Нельзя исключать того, что статистика несколько приукрашена. И чем дальше, тем больше она приукрашивается. Если послушать наших чиновников, то они говорят, что цены будут снижаться, доллар будет 73 и вообще всё у нас будет замечательно. Надо понимать, что они заботятся исключительно о сохранении своей пятой точки на начальственном месте», — сказал эксперт.
Экономист подчеркнул, что у россиян нет уверенность в завтрашнем дне, поскольку производители постоянно предупреждают о росте цен. Так, например, с 21 августа на 5-12% повысятся цены на майонез и некоторые другие соусы из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также вырастут цены на продукцию для ресторанного рынка. Кричевский заметил, что от повышения цен пострадают и сами производители, потому что россияне начнут экономить и переходить на суррогатную, более дешёвую продукцию.
«У нас всего девять-десять процентов не импортных семян картофеля, существенная часть молочной продукции производится с использованием пальмового масла, которые мы тоже закупаем за валюту <…> Нам не останется ничего другого, как уменьшить своё потребление и отказаться от прежних естественных запросов и перейти к продуктам более низкого качества», — сказал Кричевский.
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#экономика
#цены
#статистика
#рост
#россияне
#курс рубля
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В Союзе потребителей заявили, что торговые сети боятся показывать настоящий рост цен
Союз потребителей: Минпромторг идёт на поводу у торговых сетей, которые скрывают рост цен
14 августа 2023, 12:22

Фото: IStock/sergeyryzhov

Депутаты Госдумы предложили обязать магазины указывать цену на товары за 1 кг и 1 л, чтобы не допустить манипуляций с упаковкой. Однако Минпромторг увидел в идее риск повышения цен. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил «Радио 1», что ведомство просто идёт на поводу у ритейлеров, которые боятся показать правду.
По словам специалиста, законопроект об указании цены за литр и килограмм товара производителями необходим, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.
Пётр Шелищ подчеркнул, что стоимость товаров не изменится, покупатели лишь увидят, насколько на самом деле выросли цены.
«Минпромторг идёт на поводу у торговых сетей, которые не хотят пересматривать ценники, потому что на самом деле это скрытый рост цен. Покупателям сразу станет видно, что цены растут. Торговые сети не хотят этого делать, потому что их за это ругают власти, пускают на них ФАС с проверками по факту роста цен», — сказал Пётр Шелищ.  
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#минпромторг
#фас
#цены
#законопроект
#рост
#покупатели
#люди
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Мировые цены на рис могут установить новый рекорд
14 августа 2023, 12:08

Фото: istockphoto/piotr_malczyk

Причиной роста цен станут наводнения в Китае, из-за которых затопленными оказались основные сельскохозяйственные регионы страны.
CNBC сообщает, что северо-восточный китайский регион пострадал из-за тайфуна «Доксури». Три провинции, на которые приходится 23% производства риса, оказались затоплены: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян. Таким образом урожайность зерновых снизится в течение года. Но говорить о точном масштабе ущерба пока не получится: после «Доксури» КНР ждёт наводнение из-за тайфуна «Ханун».
 
Сокращение производства приведёт к тому, что стоимость зерна в Китае поднимется. В случае, если собственные урожаи будут недостаточными, Китаю придётся импортировать рис, что приведёт ещё к большему росту цен в мире. Стоимость зерна выросла  до максимума почти за 15 лет. К примеру, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну. Это рекорд с октября 2008 года. За последний год его стоимость выросла почти на 50%.
 
Стоимость риса растет на фоне запрета индийских властей на вывоз зерна всех сортов кроме басмати. Эмбарго касается примерно 80% поставок. Вместе с этим в других азиатских странах сокращают выделенные под рис площади из-за засухи. Фермеров поощряют, если они экономнее расходуют воду— сажают меньше урожая или переходят на выращивание культур, не требующих обильного полива.

Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. Об этом 14 августа пишет газета «Коммерсантъ».

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В России урожаи оказались под угрозой из-за погоды
14 августа 2023, 10:06

Фото: IStock/AlexRaths

Летом нынешнего года урожаи в России частично оказались под угрозой из-за погоды.
«Известия» пишут, что, по данным Торгово-промышленной палаты, в Поволжье и Сибири сильная засуха, которая повлечёт снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур.
 
Эксперты отмечают, что в большинстве аграрных регионов опасные погодные события не затронули целые регионы и не привели к тотальным убыткам.
 
«Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями», —рассказал президент НСА Корней Биждов.
На первую декаду августа собрали 400 тысяч тонн продукции открытого грунта — на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что с точки зрения погодных условий 2023 год оказался лучше среднего сельскохозяйственного года в России. Но тем не менее жара может сказаться на урожае кукурузы, сахарной свеклы и картофеля. Тревогу вызывает производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где установилась сильная жара и наблюдается дефицит влаги.

Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.

Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 га – это 0,8% плана.

По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#россия
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ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных
14 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Chalabala

В ведомства поступали массовые жалобы на подорожание кормов на фоне ухода некоторых иностранных поставщиков.
«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты», — пишут «Известия».
Фактическое сокращение поставок кормов составило 0,5% в сравнении с 2021 годом, что указывает на необоснованный рост цен.

«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные», —сказал заместитель председателя Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Также Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста стоимости свинины и курицы у отечественных производителей.

Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко на заседании в Минсельхозе.

ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.

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