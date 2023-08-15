В России предложений вторичного жилья стало меньше сразу на 10% за месяц

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За последний месяц предложения вторичного жилья в Москве и Подмосковье сократились на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 8%, а в городах, где проживают более 500 тысяч жителей — на 9%.
Одна из главных причин —покупатели переориентировались на вторичный рынок. Это происходит на фоне высоких цен и ликвидации околонулевых ставок.
«Например, малогабаритные квартиры в домах старого жилого фонда зачастую предлагаются по более привлекательным ценам, чем в новостройках на этапе строительства», — сказал коммерческий директор GloraX Егор ФедоровЭксперты прогнозируют в краткосрочной перспективе рост цен на вторичном рынке. Правда, есть условие, которое может всё изменить: при резком повышении ключевой ставки ипотека на вторичном рынке станет менее доступной.
Средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года. Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья вырастет ещё на 3-5%.
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Мария Фирсова