В России продавцы воздушных шаров жалуются на подорожание гелия

Фото: iStock/Oleg Elkov
Гелий для шаров вырос в цене в 3 раза из-за сокращения импорта и дефицита в России.
Об этом пишет BFM.ru. Ещё год назад галлон гелия для ивент-индустрии стоил примерно 10 тысяч рублей, а сейчас его цена достигла 26-30 тысяч. Основная причина стремительного подорожания гелия - сокращение импортных поставок в Россию на фоне санкций и текущих ограничений. Российские производители пока не могут полностью закрыть спрос на этот газ. В особенности со стороны сферы развлечений и продавцов воздушных шаров.
Шары с гелием подорожалив 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. А некоторые продавцы вообще перестали их закупать из-за cтоимости газа.
В ближайшее время ситуация вряд ли исправится. При этом российские производители наращивают мощности. Продавцы рекомендуют заказывать воздушные шары на праздники заранее.
Читайте также:
Каждый второй россиянин стал больше экономить
Кондитеры анонсировали рост цен на шоколад с 1 декабря
Экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года
Шары с гелием подорожалив 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. А некоторые продавцы вообще перестали их закупать из-за cтоимости газа.
Читайте также:
Каждый второй россиянин стал больше экономить
Кондитеры анонсировали рост цен на шоколад с 1 декабря
Экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года
Мария Фирсова