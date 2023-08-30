В России прогнозируется дефицит «Доширака»

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К дефициту лапши быстрого приготовления приведут курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.
Информацию подтвердил и сотрудник завода в Саратовской области, где производится лапша. Работников не хватает, а отгрузки осуществляются только крупным торговым сетям. Но руководство дало обещание не допустить роста цен. Сейчас «Доширак» можно купить за 62–69 рублей. По данным производителя, к октябрю проблема решится.
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