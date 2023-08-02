В России прогнозируется рост цен на бытовую технику

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В России могут подорожать кондиционеры, посудомоечные машины, а также другая бытовая техника в случае введения ввозных пошлин.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей ретейла.
Директор по продукту Starwind, который относится к торговой марке Merlion, Александр Галкин сообщил, что сейчас в России нет предприятия, которое производило бы сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом.
Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на кондиционерах. Средняя цена кондиционера снизилась на 10% в сравнении с прошлым годом из-за низкой представленности в стране кондиционеров премиального сегмента. При этом, стало известно, что россияне стали покупать чаще технику производителей России, Китая и других дружественных стран.
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«Любое ограничение конкуренции, либо повышение пошлин, зачастую приводит к удорожанию продукции. Товар, который закупает Merlion как дистрибьютор, является импортным», —рассказали в компании Merlion.
«Введение решения о повышении ввозной пошлины приведет к удорожанию цен для конечных покупателей. Рынок адаптируется под нововведения, но объем ввоза снизится», —констатировал Галкин.Директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев рассказал, что повышение пошлин – это вынужденная мера. Она должна позволить развивать производство в стране, а для этого необходимы более выгодные внутристрановые условия.
Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на кондиционерах. Средняя цена кондиционера снизилась на 10% в сравнении с прошлым годом из-за низкой представленности в стране кондиционеров премиального сегмента. При этом, стало известно, что россияне стали покупать чаще технику производителей России, Китая и других дружественных стран.
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Мария Фирсова