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В России прогнозируется рост цен на индейку

07 августа 2023, 08:55

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

В России могут вырасти цены на мясо индейки.
Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников.

Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.


В качестве примера издание приводит одного из крупных производителей мяса «Черкизово». С 4 сентября продукция из индейки, которую выпускает бренд, подорожает примерно на 6,5%.

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#мясо
#цены
#продукты
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В России подешевели духи и туалетная вода
07 августа 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Born to be blue

Цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
 
Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
 
При этом рост цен не оказал влияния на популярность данных товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — 5%.

Ранее креативный директор российского парфюмерного бренда Марсель Гуров рассказал, от чего зависит цена духов: от сложности выращивания сырья и методов выделения эфирных масел.

Также на цены влияет и оформление духов: флакон, распылитель, услуги маркетинга и многое другое. На росте цен существенно сказалась логистика поставок импортной готовой продукции и составляющих.

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#косметика
#парфюм
#цены
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У «Магнита» возникли проблемы с поставкой воды в южные регионы
07 августа 2023, 09:20

Фото:istockphoto/yanik88

«Магнит» столкнулся с серьёзными перебоями в поставках воды в магазины южных регионов.
«Известия» пишут, что несколько дней в Сочи вода продаётся лишь в маленьких бутылках по 0,5 л, а все ёмкости большего объёма скупили. Сотрудники компании сообщают, что подобная проблема возникла и в Краснодаре.

«Магнит» на юге страны сейчас работает в условиях повышенного спроса, который вызвали рост внутреннего туризма и жара. Всё это создало определенные сложности в работе.
 
Компания начала увеличивать логистические ресурсы, чтобы оперативно пополнить магазины необходимым ассортиментом.

Ранее в краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.

Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары. Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.

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#магазины
#вода
#регионы
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В России выросли продажи новых грузовиков
06 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/everydayplus

Российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
 
В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.

В топ-5 популярных марок оказались китайские Sitrak (2,55 тыс.), Shacman (2,8 тыс. +102%), FAW (1,6 тыс. – рост продаж в 3,5 раза) и Howo (563 ед.; -16%). Среди моделей наиболее популярными оказались грузовики Sitrak C7H, FAW CA3310, Shacman SX3258, Shacman SX3318 и «КамАЗ-65115».
 
За 7 месяцев нынешнего года в стране реализовали 76,9 тысяч грузовых машин. Данный результат на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в нынешнем июле в России продали 52,8 тысяч легковых и легких коммерческих машин (+63% в сравнении июлем 2022 года).

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#грузовик
#цены
#продажа
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В России подорожало вторичное жильё
06 августа 2023, 08:08

Фото:istockphoto/brizmaker

Средние цены на вторичное жилье в РФ выросли на 12% с начала 2023 года.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
 
Основными причинами роста эксперты называли ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперов. Также, по мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание ремонта, из-за чего покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.
 
По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья вырастет ещё на 3-5%.

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#квартиры
#жильё
#цены
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать картофель
05 августа 2023, 11:43

Фото: iStock/Roxiller

Чтобы выбрать хороший картофель, необходимо обращать внимание на цвет, форму, запах и размер плодов. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
Стоит покупать картофель среднего размера, именно в нём содержится необходимое количество полезных веществ.

Кроме того, следует избегать плодов с повреждениями и глиняными комочками. Они должны быть твёрдыми, без тёмных и зелёных пятен и наростов. Если все-таки попался клубень с зеленью, её стоит срезать, поскольку там содержится опасное вещество.

В Роскачестве порекомендовали хранить картошку дома в сухих и тёмных помещениях, с температурой воздуха не выше 4-5 градусов.

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#картофель
#выбор
#покупка
#роскачество
#потребитель
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«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику
05 августа 2023, 01:56

Фото: iStock/starush

Стоимость бытовой техники и электроники за последние два месяца (с начала июня до начала августа) выросла в России среднем на 10 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Эксперты связывают это с ростом курса доллара и евро.
Например, средняя стоимость принтера марки HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 стал дороже сразу на 47 процентов, достигнув отметки в 89,8 тысячи рублей.

Один из источников «Известий», работающий в маркетплейсе, отмечает, что на цены влияют прежде всего рост валютных курсов, а также увеличение стоимости логистики. Собеседник издания также спрогнозировал дальнейшее повышение цен, особенно на смартфоны и планшеты, которые импортируются в Россию из-за границы.

«Техника будет и дальше дорожать пропорционально росту курсов основных валют: доллара США, евро и юаня», — подчеркнул источник.

Поддерживает коллегу и Алексей Мазев, ведущий продакт-менеджер компании-дистрибутора diHouse. По его словам, поставки электроники и бытовой техники на российский рынок идут в основном по схеме параллельного импорта. А это означает их прямую зависимость от роста курса валют.

Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.


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#электроника
#цены
#техника
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Россиянам объяснили цель законопроекта об указании цены за л и кг товара в магазине
Депутат Нилов прокомментировал законопроект
04 августа 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что законопроект об указании цены за л и кг товара производителями необходим для того, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.
«Сегодня привычные цены, объёмы, количество начинают менять. Причём продавцы имеют право это делать. Поэтому авторы и предложили данную инициативу, чтобы покупатель был проинформирован об этих маркетинговых шагах», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он добавил, что подобные инициативы много лет назад уже вносились парламентариями.

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#товары
#магазины
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В магазинах появятся цены за килограмм и литр
«Известия»: Торговые сети в РФ могут обязать указывать цены за килограмм либо литр продаваемого товара
04 августа 2023, 03:02

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

У российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв правового управления Госдумы.
Как отметил в беседе с газетой автор документа, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, принятие изменений в статью 10 Закона «О защите прав потребителей», позволит искоренить ситуации, когда продавцы, например, продают девять яиц в упаковке вместо десяти, или иным образом уменьшают вес или объем товара, сохраняя при этом прежнюю отпускную цену (так называемая шринкфляция)

По поручению Чернышова, с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. В результате было установлено, что  87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей. А, например, крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев — однако вес и объём товара при этом указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.

Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах
Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке, заявил поддержавший эту инициативу председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже», — объясняет зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, подчеркивая, что законодательные нововведения в этой сфере повысят информированность покупателей.

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#продукты
#госдума
#законопроект
#цены
#торговля
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Глава «Росчайкофе» Чантурия оценил влияние ухода брендов JDE Peet’s на российский рынок
Глава «Росчайкофе» Чантурия: Уход брендов JDE Peet’s не повлияет на рынок
03 августа 2023, 19:44

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что вывод брендов компании JDE Peet’s из России никак не скажется на российском рынке кофе.
«Они выводят с российского рынка узнаваемые названия. Всем известный кофе Jacobs Monarch имел двойное название. Я видел новую продукцию, в России останется кофе Monarch, визуально напоминающий кофе Jacobs Monarch», —прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.

Он также отметил, что изменения коснуться визуального дизайна продукции, сама же продукция останется поскольку она производилась на территории России. Что означает, что уход того или иного бренда не может сказаться на потребителе.

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#кофе
#продукция
#уход
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