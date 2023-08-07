В России прогнозируется рост цен на индейку

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В России могут вырасти цены на мясо индейки.
Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников.
Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.
В качестве примера издание приводит одного из крупных производителей мяса «Черкизово». С 4 сентября продукция из индейки, которую выпускает бренд, подорожает примерно на 6,5%.
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Мария Фирсова