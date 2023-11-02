В России прогнозируют подорожание рыбы

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Промысел рыбы в стране может подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) к Минсельхозу.
Рыбопромышленники просят освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин. Из-за этого промысел подорожал на 40%. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва).
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Рыбопромышленники просят освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин. Из-за этого промысел подорожал на 40%. Это может оказать влияние на стоимость недорогой рыбы (минтай, сельдь, сардины иваси, путассу и мойва).
«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», —сообщил глава ассоциации Герман Зверев.До 5 октября 2023 года вывоз судового топлива с массовой долей содержания серы не более 1% для бункеровки (заправки судна в море) российскими танкерами не облагался таможенной пошлиной. Но после принятия изменений коэффициент по расчету ставки пошлины вырос с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Нововведения сделают заправку рыбопромыслового флота невыгодной.
«Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44% и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29%», — заявил представитель ВАРПЭ.Ранее экономист Потапенко спрогнозировал рост цен на товары по итогам следующего года. По итогам 2023 года цены на различные товары могут повысится на 20%. Причинами такого хода событий могут стать рост инфляции и факторы неопределённости.
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Мария Фирсова