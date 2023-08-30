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В России производители подгузников и прокладок столкнулись с неожиданной проблемой

30 августа 2023, 15:27

Фото: istockphoto/Elena Perova

Один из компонентов для производства подгузников и прокладок признали объектом военного назначения и внесли под санкции.
Baza пишет, что под санкции попала необходимая для производства подгузников и прокладок полимерная плёнка. Один из её компонентов используется для изготовления полупроводников. Санкции наложили на присвоенный ему товарный код. Это автоматически сделало европейскую плёнку недоступной для отечественных заводов.

В России данный материал не производится. Его приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае, а на таможнях других стран данный товар не хотят пропускать как санкционный. Российские производители вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.


Производители средств гигиены столкнулись с ещё одной проблемой: в конце 2023 года заканчивается льгота на суперабсорбент и целлюлозу, которая попала под санкции.

Целлюлозу производят и в России, но головная компания Huggies не даёт разрешения использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.

Но цены на прокладки и подгузники в этом году производители повышать пока не планируют: они сильно сократят промоакции и периоды скидок. Цены на предметы гигиены, возможно, вырастут в начале 2024 года на 7–10%.

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#гигиена
#товары
#производство
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В России прогнозируется дефицит «Доширака»
30 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/Chinnachart Martmoh

К дефициту лапши быстрого приготовления приведут курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.
Mash пишет, что о нехватке рабочих на производстве сообщил информированный собеседник. По его словам, большинство сотрудников  — мигранты из Средней Азии начали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею. После падения курса рубля зарабатывать там стало выгоднее.
 
Информацию подтвердил и сотрудник завода в Саратовской области, где производится лапша. Работников не хватает, а отгрузки осуществляются только крупным торговым сетям. Но руководство дало обещание не допустить роста цен. Сейчас «Доширак» можно купить за 62–69 рублей. По данным производителя, к октябрю проблема решится.

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#продукты
#цены
#дефицит
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Экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры
30 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto.com/Auris

Для покупки квартиры россиянам нужно 37 зарплат.
Чтобы купить квартиру, жителям России придётся потратить почти 40 средних месячных зарплат, подсчитали эксперты «Авито Недвижимости».
 
«Лента. Ру» пишет, что в исследовании рассматривалась вторичная квартира площадью до 20 кв.м. Средняя по стране стоимость такого жилья составляет 2,7 млн рублей, а средняя зарплата граждан — 72,8 тысячи рублей. Чтобы купить квартиру без кредитов и ипотек, россиянину нужно в среднем 37 зарплат. Но показатель зависит от города.
 
В Москве маленькая квартира стоит 4,05 млн рублей. Москвичам нужно 32 зарплаты (127,3 тыс. рублей), чтобы купить её. В Санкт-Петербурге компактная квартира обойдётся в 3,9 млн (42 средние зарплаты).  Меньше всего зарплат на покупку объекта понадобится жителям Красноярска (17 зарплат), Тюмени (18) и Ульяновска (20).
 
Дольше всех копить будут вынуждены покупатели из Сочи (86 зарплат), Севастополя (61) и Нижнего Новгорода (50).

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#квартира
#жильё
#ипотека
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В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям
30 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/ElcovaLana

42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.
«Известия», ссылаясь на экспертов автомобильного маркетплейса FRESH, пишут, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.

В 2022 году пользователь данных сервисов совершал в среднем 6,9 поездки ежемесячно, а в 2023 — уже 7,5.
 
Эксперты предполагают, что россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за отсутствия парковочных мест в мегаполисах и роста цен на топливо. Поездка на арендованной машине часто обходится дешевле, чем на личном автомобиле.

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#машины
#автомобили
#автомобилисты
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ФАС: Сеть магазинов «DNS» до конца октября зафиксировала цены на электронику
29 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/starush

Сеть магазинов электроники DNS зафиксировала цены на 100 позиций до конца октября с возможность продления. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
В ведомстве добавили, что такая мера будет действовать в 1177 населённых пунктах, в которых есть магазины сети.

Уточняется, что цены зафиксированы на наиболее актуальные приборы, такие как телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, ноутбуки, смартфоны и другие.

Под эти условия попала техника, в основном российского производства. При этом, в ФАС отметили, что дефицита не наблюдается, поставки совершаются теми же объёмами.

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#магазин
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#цена
#фас
#россия
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Руководитель Национальной мясной ассоциации Юшин опроверг информацию о подорожании шаурмы
29 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/BokehRD

В сентябре ожидается повышение цен на шаурму в среднем на 10-15% из-за подорожания курицы. Об этом «Известиям» сообщили в торговых сетях, занимающихся продажей фастфуда.
При этом, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, сообщив о снижении цен на мясо птицы.

Он уточнил, что в период с начала 2022 по апрель 2023 года наблюдалось снижение цен на курицу. Затем начался летний сезон отпусков, в связи с чем цены стремительно поползли вверх. Это традиционная динамика.

«Я не знаю, зачем поднимать этот шум. Тем более, что ещё на прошлой неделе цены на мясо курицы пошли вниз, потому что сезонный спрос к сентябрю, как правило, спадает», – заявил Юшин.

Он отметил, что, по сравнению с мировыми показателями, цены на мясо в России гораздо ниже. Это подтверждает высокий процент экспорта на фоне минимального импорта, поскольку иностранные компании не способны конкурировать с российскими низкими ценами.

Также эксперт рассказал, что наблюдается рост расходов на производство. В первую очередь это касается больших затрат на биологическую безопасность, в частности на избежание попадания на птицефермы птичьего гриппа. На это ежегодно компаниями-производителями тратятся миллиарды рублей.

Однако, несмотря на сообщения о стремительном росте цен на мясо, Юшков успокоил потребителей, приведя статистику Росстата.

«Свинина за 8 лет подорожала на 15% при продовольственной инфляции в 60%. Какой ещё товар подорожал у нас всего на 15%? Курица тоже у нас стоит относительно недорого, дешевле, чем в опте. Да, цены действительно росли, но зачем сравнивать с самыми низкими ценами? Возьмите среднегодовые и увидите, что динамика не такая и страшная», – рассказал Юшин.

В заключение беседы с «Радио 1» эксперт заявил, что спрос на курицу по-прежнему остаётся высоким. В России наблюдается рекордное потребление этого мяса – более 80 кг на человека в год.

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#мясо
#цена
#россия
#статистика
#радио 1
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«Известия»: Цены на шаурму в сентябре увеличатся на 10-15%
29 августа 2023, 02:17

Фото: iStock/Waqar Hussain

Производители шаурмы проинформировали, что в сентябре 2023 года цены на конечный продукт увеличатся на 10-15%. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что причиной стало подорожание курицы более чем на сто рублей с марта текущего года. По словам представителей бизнеса, еще весной можно было приобрести мясо по цене 220 руб. за кг, однако в настоящее время за аналогичный вес приходится платить 330 руб.

«В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — цитирует издание слова основательницы сети Шоу’рма Анастасии Филипповой.

Отмечается, что в «Мосшаурме» приняли аналогичное решение. После получения новых поставок мяса цены на шаурму будут увеличены.

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#россия
#товары
#мясо
#цены
#рост
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Россиянам рассказали, как привлечь в дом изобилие и благополучие
Астролог Горностаева рекомендовала развесить семейные фото для привлечения изобилия
28 августа 2023, 13:51

Фото: istockphoto.com/fizkes

Мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева заявила, что для привлечения в дом изобилия и благополучия лучше разместить семейные фотографии, на которых изображены все члены семьи, включая питомцев.
Она отметила, что фото лучше расположить в центральной комнате или на восточной стене гостиной.

При этом, на фотоснимках все члены семьи должны быть искренне счастливыми и улыбаться.

«При этом очень важно, чтобы на кадрах было запечатлено истинное счастье, чтобы все члены семьи были радостными, а улыбки – реальными», – отметила в беседе с «Москвой 24» Горностаева.

Специалист добавила, что хотя бы раз в несколько лет фотографии важно обновлять.

А астролог Василиса Володина заявила, что августовских львов в сентябре ожидают крупные доходы, а также глобальные перемены в личной жизни. Как передаёт utro.ru, для Близнецов, Раков, Весов и Скорпионов месяц ожидается эмоциональным и достаточно сложным, а у Стрельцов, Дев, Тельцов и Овнов в первом осеннем месяце могут возникнуть испытания и неприятные сюрпризы.

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#фото
#счастье
#семьи
#гороскоп
#астролог
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В России растёт средняя стоимость вторичного жилья
27 августа 2023, 12:13

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Средняя стоимость вторичного жилья в России продолжает расти из-за сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения.
«Коммерсантъ», ссылаясь на статистику «ЦИАН. Аналитики», пишет, что средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны в августе равнялась 130,4 тыс. руб. за квадратный метр.
 
В сравнении с июлем данный показатель вырос на 1,9%, что считается максимальным месячным приростом с марта прошлого года. До этого динамика не превышала 0,7–0,9% в месяц.
 
Агентство недвижимости «Этажи» подсчитало, что в стране в целом средняя стоимость вторичной недвижимости за последний месяц выросла на 0,33%, достигнув 114,3 тыс. руб. за квадратный метр.
 
В «Авито Недвижимости» отмечают, что средний бюджет предложения в России составляет 4,4 млн руб.: это на 1,9% больше, чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на аренду квартир осенью. На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё. 

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#россия
#жильё
#квартиры
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Россия подвинула США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию
26 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto/derketta

Россия заметно нарастила поставки в Китай и Южную Корею сурими (сырьё для крабовых палочек из минтая).
РБК пишет, что лидирующие позиции по поставкам сурими в Азию занимали США, но более низкие цены дали возможность России потеснить конкурента.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) пишет, что в 2022 году спрос на сурими и цены были высокими. Но в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими оказались «вялыми». Продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале нынешнего года снизились на 10%. Это произошло из-за того, что потребители начали сокращать расходы на продукты. Часть покупателей стала ориентироваться на более дешевую российскую продукцию.
 
«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», —сказано в отчёте ФАО. 
Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.

«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.

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#продукты
#сша
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