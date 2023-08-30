В России производители подгузников и прокладок столкнулись с неожиданной проблемой

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Один из компонентов для производства подгузников и прокладок признали объектом военного назначения и внесли под санкции.
Baza пишет, что под санкции попала необходимая для производства подгузников и прокладок полимерная плёнка. Один из её компонентов используется для изготовления полупроводников. Санкции наложили на присвоенный ему товарный код. Это автоматически сделало европейскую плёнку недоступной для отечественных заводов.
В России данный материал не производится. Его приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае, а на таможнях других стран данный товар не хотят пропускать как санкционный. Российские производители вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.
Производители средств гигиены столкнулись с ещё одной проблемой: в конце 2023 года заканчивается льгота на суперабсорбент и целлюлозу, которая попала под санкции.
Целлюлозу производят и в России, но головная компания Huggies не даёт разрешения использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.
Но цены на прокладки и подгузники в этом году производители повышать пока не планируют: они сильно сократят промоакции и периоды скидок. Цены на предметы гигиены, возможно, вырастут в начале 2024 года на 7–10%.
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В России данный материал не производится. Его приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае, а на таможнях других стран данный товар не хотят пропускать как санкционный. Российские производители вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.
Целлюлозу производят и в России, но головная компания Huggies не даёт разрешения использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.
Но цены на прокладки и подгузники в этом году производители повышать пока не планируют: они сильно сократят промоакции и периоды скидок. Цены на предметы гигиены, возможно, вырастут в начале 2024 года на 7–10%.
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Мария Фирсова