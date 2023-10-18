В России производители сокращают количество сахара в напитках

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Союзнапитки сообщает, что производители используют подсластители в напитках вместо сахара.
Российские производители безалкогольных напитков начали сокращать количество сахара в выпускаемых продуктах. Они чаще начинают использовать подсластители, пишет РИА Новости, ссылаясь на президента Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова.
С 1 июля в РФ начал действовать акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Его размер равняется 7 рублям за литр. Также в июле всемирная организация здравоохранения заявила, что включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, при этом оставив без изменения порог его безопасного применения (до 40 мг в сутки на килограмм массы тела).
В «Черноголовке» были вынуждены уменьшить количество сахара в газировках, чтобы не повышать цену из-за налога. В данный момент существует два заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралоза, которые отвечают за сладость. Но их вкус не такой натуральный, поэтому люди заметили подмену и начали критиковать бренд.
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С 1 июля в РФ начал действовать акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Его размер равняется 7 рублям за литр. Также в июле всемирная организация здравоохранения заявила, что включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, при этом оставив без изменения порог его безопасного применения (до 40 мг в сутки на килограмм массы тела).
«Одной из целью введения акциза была заявлена борьба с избыточным потреблением сахара и развитие культуры рационального потребления. Поэтому тренд, который мы сейчас видим, отвечает этому запросу. Действительно, на рынке стало появляться больше напитков с низким содержанием сахаров, а для создания привычного баланса вкуса чаще используются традиционные подсластители», - рассказал Максим Новиков.По его словам, заменители сахара, и аспартам, который используется на производстве безалкогольных напитков, являются одними из наиболее тщательно изученных ингредиентов.
«Что касается вопроса вреда, информация об опасности аспартама и ацесульфама противоречит базе научных доказательств последних десятилетий и может ввести потребителей в заблуждение и привести к большему потреблению продукции, содержащей сахар. Нельзя забывать и том, что подсластители могут использоваться как инструмент для снижения калорийности рациона человека», - уточнил президент союза Максим Новиков.Ранее сообщалось, что причина ухудшения вкуса напитков в подорожавшем акцизе на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.
В «Черноголовке» были вынуждены уменьшить количество сахара в газировках, чтобы не повышать цену из-за налога. В данный момент существует два заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралоза, которые отвечают за сладость. Но их вкус не такой натуральный, поэтому люди заметили подмену и начали критиковать бренд.
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Мария Фирсова