В России растёт средняя стоимость вторичного жилья

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Средняя стоимость вторичного жилья в России продолжает расти из-за сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения.
«Коммерсантъ», ссылаясь на статистику «ЦИАН. Аналитики», пишет, что средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны в августе равнялась 130,4 тыс. руб. за квадратный метр.
В сравнении с июлем данный показатель вырос на 1,9%, что считается максимальным месячным приростом с марта прошлого года. До этого динамика не превышала 0,7–0,9% в месяц.
Агентство недвижимости «Этажи» подсчитало, что в стране в целом средняя стоимость вторичной недвижимости за последний месяц выросла на 0,33%, достигнув 114,3 тыс. руб. за квадратный метр.
В «Авито Недвижимости» отмечают, что средний бюджет предложения в России составляет 4,4 млн руб.: это на 1,9% больше, чем месяц назад.
Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на аренду квартир осенью. На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё.
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В сравнении с июлем данный показатель вырос на 1,9%, что считается максимальным месячным приростом с марта прошлого года. До этого динамика не превышала 0,7–0,9% в месяц.
В «Авито Недвижимости» отмечают, что средний бюджет предложения в России составляет 4,4 млн руб.: это на 1,9% больше, чем месяц назад.
Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на аренду квартир осенью. На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё.
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В Подмосковье за июль на кадастровый учёт поставлено 16 многоквартирных домов
Мария Фирсова